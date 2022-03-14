Після бомбардування пологового в Маріуполі в центрі уваги опинилися дві породіллі. Вони потрапили на кадри фотокореспондента Євгенія Малолєтки, які облетіли не лише українські, а й світові медіа.

До теми "Хай побачить Захарова і всі росіяни": ДСНС показало, як діток виносили з пологового Маріуполя

Історії двох породіль із Маріуполя

На одному зі знімків була зображена Маріанна Подгурська. Жінка хоч і постраждала внаслідок обстрілів, а проте не отримала значних поранень та змогла самотужки вибратися із заваленої будівлі. Уже за кілька днів маріуполька народила донечку.

Хоча, крім російських обстрілів, Маріанні довелося пережити й шквал коментарів зазомбованих росіян. Ті вслід за своїми пропагандистами цинічно писали жінці, що бомбардування пологового – "кіношна постановка".

Маріанна Подгурська / Фото Євгенія Малолєтки для АР

Історія жінки з іншого фото, на жаль, завершилася трагічно. Породіллю, яку виносили на ношах з-під завалів, урятувати не вдалося. Хірург Тимур Марін, який оперував жінку, зазначив, що її травми були надто тяжкими. Не вціліла й дитина.

Яка доля породіль зі зруйнованого пологового у Маріуполі: дивіться відео

Загалом 9 березня, у день обстрілу пологового та дитячої лікарні, у Маріуполі загинуло троє людей. Серед них – дитина. Ще 17 осіб отримали поранення.

До теми – Як зараз виглядає Маріуполь з неба: дивіться відео