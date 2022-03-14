На жаль, як стверджують, жінка померла разом із ненародженою дитиною. Саме вона була першою вагітною з фото бомбардування лікарні.

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Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила,

– зазначає журналістка Ася Доліна.

За її словами, цей факт підтаердив фотограф Євген Малолєтка, який і зробив світлину вагітної дівчини на ношах. Її виносили з розбомбленої лікарні.

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