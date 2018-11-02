Одна история. Буддизм, наркотики, вегетарианство: малоизвестные факты о легендарном Стиве Джобсе
Стив Джобс стал знаковой личностью нашего времени, посвятив свою жизнь разработке инновационных технологий. Его смерть оплакивали тысячи людей по всему миру, даже Барак Обама высказался по поводу его смерти. Но о том, какой была жизнь известного предпринимателя, знает не каждый.
Биологическая мать Стива Джобса, которому на тот момент было лишь 17 лет, отказалась от него и отдала на усыновление. Приемными родителями будущего изобретателя стали Пол и Клара Джобс. Когда Стиву исполнилось пять лет, семья переехала из Сан-Франциско в город Маунтин-Вью, расположенном в самом сердце Кремниевой долины. Также, именно благодаря отцу, который работал механиком в компании, производившей лазерные установки, Стив заинтересовался сбором технологических деталей.
Читайте также: Одна история. Важнейшие моменты жизни легендарного Стивена Хокинга
Когда Джобсу исполнилось 12 лет, он позвонил главе компании Hewlett-Packard Уильяму Хьюлету и попросил у него детали, которые понадобились для сборки очередного прибора. Парень настолько заинтересовал директора компании, что тот сразу же прислал ему необходимые детали и пригласил поработать в своей фирме во время каникул.
Окончив среднюю школу, Стив занимался множеством дел. Он проучился один семестр в колледже в Орегоне, поехал в Индию и стал буддистом, посещал курсы каллиграфии, а полученные навыки использовал для создания фирменных шрифтов Apple. Также, употреблял легкие наркотики и искал себя в вегетарианстве и фрукторианстве.
Гараж Джобс, где основали Apple Computer
В 20 лет Стив Джобс вместе со своим другом Стивом Возняком основали в гараже компанию Apple Computer. Старт был не слишком масштабным, ведь штат компании был невелик: Возняк занимался разработками, Джобс – маркетингом и внешним дизайном приборов, а мать Джобса была секретаршей и отвечала на многочисленные телефонные звонки. За десять лет существования компания оценивалась в 2 миллиардов долларов США и насчитывала 4000 работников.
Читайте также: Одна история. Как Рудольфу Дизелю удалось в корне изменить жизнь человечества
В 1985 году, по решению совета директоров, Стива уволили с поста исполнительного директора Apple. Впоследствии он еще к ней вернется, но пока Джобс основал компанию NeXT, которая специализировалась на создании аппаратного обеспечения, стал одним из основателей анимационной студии Pixar, а после ее продажи компании Walt Disney, остался ее акционером. После покупки NeXT компанией Apple, Джобс туда возвращается и снова становится полноценным исполнительным директором в 2000 году. Под его руководством компания представила плеер iPod, iPhone и MacBook, которые и до сих пор пользуются бешеной популярностью у пользователей.
О борьбе Стива Джобса с раком – смотрите в программе.