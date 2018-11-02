Одна історія. Буддизм, наркотики, вегетаріанство: маловідомі факти про легендарного Стіва Джобса

Стів Джобс став знаковою особистістю нашого часу, присвятивши своє життя розробці інноваційних технологій. Його смерть оплакували тисячі людей по всьому світу, навіть Барак Обама висловився з приводу його смерті. Але про те, яким було життя відомого підприємця, знає не кожен.

Біологічна мати Стіва Джобса, якій на той момент було лише 17 років, відмовилася від нього і віддала на всиновлення. Прийомними батьками майбутнього винахідника стали Пол та Клара Джобс. Колу Стіву виповнилося п’ять років, сім’я переїхала з Сан-Франциско до міста Маунтін-В'ю, що розташоване у самому серці Кремнієвої долини. Також, саме завдяки батьку, який працював механіком у компанії, що виробляла лазерні установки, Стів зацікавився збором технологічних деталей.

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Коли Джобсу виповнилося 12 років, він зателефонував голові компанії Hewlett-Packard Вільямові Г'юлету і попросив у нього деталі, які знадобилися для складання чергового приладу. Хлопець настільки зацікавив директора компанії, що той відразу ж надіслав йому необхідні деталі та запросив попрацювати у своїй фірмі під час канікул.

Закінчивши середню школу, Стів займався безліччю справ. Він провчився один семестр у коледжі в Орегоні, поїхав до Індії та став буддистом, відвідував курси каліграфії, а отримані навички використав для створення фірмових шрифтів Apple. Також, вживав легкі наркотики та шукав себе у вегетаріанстві та фрукторіанстві.



Гараж Джобсів, де заснували Apple Computer

У 20 років Стів Джобс разом зі своїм другом Стівом Возняком заснували у гаражі компанію Apple Computer. Старт був не надто масштабним, адже штат компанії був невеликим: Возняк займався розробками, Джобс – маркетингом та зовнішнім дизайном приладів, а мати Джобса була секретаркою і відповідала на численні телефонні дзвінки. За десять років існування компанія оцінювалася у 2 мільярдів доларів США та нараховувала 4000 працівників.

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В 1985 році, за рішенням ради директорів, Стіва звільнили з посади виконавчого директора Apple. Згодом він ще до неї повернеться, але поки Джобс заснував компанію NeXT, що спеціалізувалася на створенні апаратного забезпечення, став одним із засновників анімаційної студії Pixar, а після її продажу компанії Walt Disney, залишився її акціонером. Після покупки NeXT компанією Apple, Джобс туди повертається і знову стає повноцінним виконавчим директором у 2000 році. Під його керівництвом компанія представила плеєр iPod, iPhone та MacBook, які й досі користуються шаленою популярністю у користувачів.

Про боротьбу Стіва Джобса з раком – дивіться у програмі.