15:22
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Одна історія
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Одна історія. Буддизм, наркотики, вегетаріанство: маловідомі факти про легендарного Стіва Джобса

      Одна історія 33 Читать новость на русском

      Стів Джобс став знаковою особистістю нашого часу, присвятивши своє життя розробці інноваційних технологій. Його смерть оплакували тисячі людей по всьому світу, навіть Барак Обама висловився з приводу його смерті. Але про те, яким було життя відомого підприємця, знає не кожен.

      Біологічна мати Стіва Джобса, якій на той момент було лише 17 років, відмовилася від нього і віддала на всиновлення. Прийомними батьками майбутнього винахідника стали Пол та Клара Джобс. Колу Стіву виповнилося п’ять років, сім’я переїхала з Сан-Франциско до міста Маунтін-В'ю, що розташоване у самому серці Кремнієвої долини. Також, саме завдяки батьку, який працював механіком у компанії, що виробляла лазерні установки, Стів зацікавився збором технологічних деталей.

      Читайте також: Одна історія. Найважливіші моменти життя легендарного Стівена Хокінга

      Коли Джобсу виповнилося 12 років, він зателефонував голові компанії Hewlett-Packard Вільямові Г'юлету і попросив у нього деталі, які знадобилися для складання чергового приладу. Хлопець настільки зацікавив директора компанії, що той відразу ж надіслав йому необхідні деталі та запросив попрацювати у своїй фірмі під час канікул.

      Закінчивши середню школу, Стів займався безліччю справ. Він провчився один семестр у коледжі в Орегоні, поїхав до Індії та став буддистом, відвідував курси каліграфії, а отримані навички використав для створення фірмових шрифтів Apple. Також, вживав легкі наркотики та шукав себе у вегетаріанстві та фрукторіанстві.

      Стів Джобс гараж apple
      Гараж Джобсів, де заснували Apple Computer

      У 20 років Стів Джобс разом зі своїм другом Стівом Возняком заснували у гаражі компанію Apple Computer. Старт був не надто масштабним, адже штат компанії був невеликим: Возняк займався розробками, Джобс – маркетингом та зовнішнім дизайном приладів, а мати Джобса була секретаркою і відповідала на численні телефонні дзвінки. За десять років існування компанія оцінювалася у 2 мільярдів доларів США та нараховувала 4000 працівників.

      Читайте також: Одна історія. Як Рудольфу Дизелю вдалося докорінно змінити життя людства

      В 1985 році, за рішенням ради директорів, Стіва звільнили з посади виконавчого директора Apple. Згодом він ще до неї повернеться, але поки Джобс заснував компанію NeXT, що спеціалізувалася на створенні апаратного забезпечення, став одним із засновників анімаційної студії Pixar, а після її продажу компанії Walt Disney, залишився її акціонером. Після покупки NeXT компанією Apple, Джобс туди повертається і знову стає повноцінним виконавчим директором у 2000 році. Під його керівництвом компанія представила плеєр iPod, iPhone та MacBook, які й досі користуються шаленою популярністю у користувачів.

      Про боротьбу Стіва Джобса з раком – дивіться у програмі.

      Теги: Одна історія Стів Джобс Apple Техно Новини США
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сьогодні , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сьогодні , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      сьогодні , 11:11 Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук