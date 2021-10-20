Одним врагом меньше, – Третьякова считает, что в ее скандальном заявлении нет ничего неэтичного

Галина Третьякова убеждена, что в ее скандальном заявлении о смерти Антона Полякова нет ничего неэтичного. По словам нардепа, в зале заседаний часто звучат гораздо более серьезные оскорбления.

Об этом она сообщила во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

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Представители СМИ отметили, что депутаты, которые позволяют себе лишнего, всегда могут получить ответ от тех, кого пытались унизить.

Однако Антон Поляков, который недавно умер в одном из такси Киева, уже не ответит на скандальное высказывание о "минус одном враге".

На это Третьякова начала рассказывать о сложном вопросе отношений человека со смертью и отметила, что имеет законопроект об эвтаназии, который не вносит.

Журналисты ее прервали и спросили, считает ли она свои слова этичными?

Я не считаю, что у них были неэтичные вещи,

– сказала "слуга народа".

Другие скандалы с Третьяковой

В июле 2020 года скандальный парламентарий предлагала легализовать в нашем государстве секс-индустрию и "все, что возможно".

Народный депутат также заявляла, что дети, которые рождаются в семьях, нуждающихся в материальной помощи – "очень низкого качества".