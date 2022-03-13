Одно глобальное последствие войны уже вполне очевидно

"Можем повторить". 1922 – 2022. Сто лет русской катастрофы.

Россия уже за бортом

Чем бы и на каком рубеже не закончилась преступная война, развязанная Владимиром Путиным против Украины, война, которая не имеет ни поводов, ни оправданий, так вот – чем бы ни закончились события на военном театре, одно глобальное следствие войны уже вполне очевидно: это тотальный разрыв России с Западом ил Запада с Россией.

Стоит внимания Путин – это лишь мелкий питерский гопник

Собственно, еще до войны я предполагал, что главной целью грубой конфронтации путинской партии с Западом является "закрытие" России и отторжение ее от Запада. Правда, в той модели не предусматривалась такая полномасштабная война с Украиной и тем более – такая неуспешная война, в ходе которой российская сторона, чтобы компенсировать недееспособность армии и ошибку политического расчета, вынуждена прибегать ко все более масштабному использованию тяжелых вооружений, которые несут смерть мирному населению.

Однако общий эффект есть. Уже первая неделя войны позволила Кремлю нанести ядерный удар по российским независимым медиа, принять абсолютно сталинистский "закон о фейках", развязать травлю и преследование любого несогласия, и вынести на гребень публичной политики самый низкий, плебейский и агрессивный извод русского псевдопатриотизма.

С другой стороны, этот аваланш диктатуры подкрепляется практически полным разрывом экономических связей с Западом. Поднявшись на одну ступень исторического воображения, можно видеть, что это все в определенном смысле и есть цель войны, что речь идет ни много, ни мало об очередном историческом повороте в судьбе России.

Важное Русские, мы все проср*ли, накроет всех

Спираль истории повторяется

Без всяких преувеличений мы имеем дело с чем-то сравнимым с тем разрывом, который имел место ровно сто лет назад – в результате путча большевиков и гражданской войны, начавшейся после него.

Как и тогда, Россия оказывается с корнем вырвана из своей исторической ниши "полузапада" – большой периферии Европы и отгорожена от Запада "железным занавесом", по которой социальный порядок определяется сочетанием политической автаркии, экономической автаркии и диктатуры с использованием более-менее жестких форм террора против собственного населения.

Как и тогда, Россия выглядит в глазах Запада (и многих стран, которые к нему не относятся) не просто агрессором, а каким-то миром прокаженных, социальным зазеркальем. Сейчас парадокс заключается в том, что неуспех войны, который не ведет пока к изменениям политических балансов внутри "информационного пузыря" России, не меняет, а лишь усиливает эту трагическую траекторию.

История парадоксальна. Полное поражение Третьего Рейха привело Германию уже через сорок лет к процветанию, а к концу века она стала одной из сильнейших экономик мира. Победа большевиков в гражданской войне и десятилетие автаркии и конфронтации с Западом обрекли Россию на миллион жертв внутреннего террора, социальное прозябание, бедность и еще одну экономическую катастрофу в конце 20 века. Что мы "можем повторить"?

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