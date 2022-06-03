Как одно сплошное 24 февраля: как известные политики и военные упоминают о 100 днях войны

Уже 100 дней Украина титанически противостоит российской агрессии. По этому случаю известные политики и военные решили вспомнить, какими они для них были.

Для каждого украинца 24 февраля так и остановилось на календаре. Мы не почувствовали, как прошла весна и не поняли, что уже наступило лето. Все потому, что все это у нас украла Россия.

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На календаре до сих пор 24 февраля

Мы собрали для вас упоминания политиков и военных об этих 100 днях. Они поведали свои эмоции и переживания. А также поделились надеждами на будущее.

Владимир Зеленский совместно с Денисом Шмыгалем, Андреем Ермаком, Михаилом Подоляком, а также Давидом Арахамией сняли видеообращение к украинцам . В нем президент подчеркнул, что наша команда гораздо больше.

Вооруженные Силы Украины здесь. Самое главное – наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Слава Украине!,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский и команда сняли видеообращение к украинцам: смотрите видео

Премьер-министр Денис Шмигаль в публикации подчеркнул , что на протяжении 100 дней наше государство продолжает уверенное движение к цели. Речь идет о желании жить в свободной и демократической стране среди других европейских государств. Россия выбрала себе путь изоляции и "железного занавеса".

"Украина непременно победит. И все украинцы каждый день на своем месте, но вместе, приближают этот день. Верим в нашу страну и поддерживаем ВСУ. Наша судьба – только воля!", – подчеркнул он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук более лаконично передал свои эмоции . Он подчеркнул, что эти 100 дней для него стали как одно сплошное 24 февраля. Политик подчеркнул, что за эти три с лишним месяца наша нация героически противостоит врагу, демонстрирует несгибаемость. В то же время это 100 дней тревоги, скорби и печали, а также надежд и молитв.

Украина противостоит России не 100 дней, а 300 лет

Мэр Львова Андрей Садовый выложил в сеть трогательное видео . В нем четко проведены параллели между прошлым и настоящим. Сам же глава городского совета подчеркнул, что Украина воюет с Россией не 100 дней, а целых 300 лет.

Андрей Садовый напомнил, что Украина воюет с Россией 300 лет: смотрите видео

В прессслужбе ВСУ подчеркнули , что это 100 дней, которые "ведут счет на годы и столетия". За этот промежуток времени велся ряд боев буквально на грани человеческих возможностей. Это дни ада и победа над врагом.

Мы не знаем, дать Победы. Но мы знаем, что должны для нее сделать – биться и уничтожать,

– подчеркнули они.

В Минобороны подчеркнули , что за эти 100 дней нашей стране удалось пройти тот путь создания нации, который она не преодолевала за последние 100 лет. В ведомстве подчеркнули, что мы обязательно выстоим и одолим российскую агрессию.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Вот уже 100 дней, наши защитники и защитницы делают все возможное, чтобы прогнать врага с наших территорий. И с каждым днищем мы все ближе к победе!

В Нацгвардии отметили, что хотя война России в Украине началась 24 февраля, продолжается она еще с 2014 года . Но сейчас мы можем говорить о том, что наша страна переживает новый полномасштабный этап агрессии. И он, несомненно, потряс абсолютно всех в мире.

В Патрульной полиции Одессы добавили, что мы та нация, которая никогда не сдается , а также не отдает ни одного клочка своей родной Родины. А все потому, что украинцы сильны. А сильны они в своем единстве. Так что врагу нас просто не удастся сломать. И каждый день только приближает нас к победе.

Мужеством украинцев восхищается весь мир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен написала в своем твиттере , что 100 дней назад Россия "развязала неисправимую войну против Украины". Она преодолевала, что храбрость украинцев уважают. Более того, она вызывает восхищение. А еще подчеркнула, что ЕС поддерживает наше государство в этом противостоянии.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил , что российские военные думали, что смогут легко и быстро захватить область. Но ежедневное сопротивление доказало, что сделать это невозможно. И что Харьковщина несокрушимая. За это время удалось отыграть оккупантов от Харькова и освободить 23 населенных пункта области. И будут гнать российских военных до тех пор, пока их совсем не останется.

Глава Луганской ОВА подчеркнул , что уже наступило лето, а "вторая армия мира" застряла в области. Он продолжил буквально троллить кафиров.

Наверное, нигде враг не терял столько за три дня, как в Белогоровке. Учтите, не под Киевом, не в Мукачево – в Белогоровке, где до войны проживали 852 человека,

– добавил Гайдай.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что украинцы непреодолимы. И хотя за эти 100 дней мы переживали и боль, и страх, и радость, и подъемы, это не помешало нам бороться дальше.

"Каждый при всем работает на победу. Потому что мы – Украинцы", – подчеркнул Андрющенко.

Петр Андрющенко показал, почему мы не можем проиграть России: смотрите видео

Глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк добавила, что украинцам удалось сломать захватнические планы Владимира Путина. Все мы дали жесткий отпор русским захватчикам, а также убедили весь мир в нашей победе.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил , что наша страна пережила 100 дней несокрушимости. Он добавил, что Украина будет жить до тех пор, пока будет жить и наша культура.

Министр образования Сергей Шкарлетт подчеркнул , что эти 100 дней навсегда изменили жизнь каждого украинца. За это время мы смело боролись за правду, независимость, честь, достоинство, а также мирное небо над головой. За эти 100 дней добросовестно выполняли свои обязанности как на фронте, так и в тылу.

100 дней украинцы создают инициативы, помогающие государству, военным, семьям, педагогам, ученым, медикам и волонтерам в условиях агрессии,

– добавил он.

Напоследок оставим вам главу польского правительства Матеуша Моравецкого. Он лаконично потролил Россию. Мол, тот факт, что она на протяжении 100 дней еще не проиграла Украине уже можно считать ее частичной победой. Окончательная же, сами знаете, будет за нами!

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