Одно видео с проводами погибшего бойца демонстрирует, что Путина в Украине никто не ждет
18 марта 2022 , 02:48Читати новину українською
Источник:твитер Станислава Асеева
Украинцы встречают нашего погибшего военнослужащего на коленях. Это одно из доказательств, что показывает, – на самом деле Путина здесь никто не ждет.
Соответствующее видео Вечером 17 марта обнародовал Станислав Асеев. Он журналист, которого 31 месяц оккупанты держали в ужасной так называемой "тюрьме" "Изоляция".
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Украинского Героя встречали на коленях
Чтобы понять, ожидают ли Путина в Украине, просто посмотрите, как украинцы хоронят одного погибшего солдата,
– написал Асеев.
Журналист не написал, где происходило прощание.
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