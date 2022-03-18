Одно видео с проводами погибшего бойца демонстрирует, что Путина в Украине никто не ждет

18 марта 2022 , 02:48
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Источник:

твитер Станислава Асеева

Украинцы встречают нашего погибшего военнослужащего на коленях. Это одно из доказательств, что показывает, – на самом деле Путина здесь никто не ждет.

Соответствующее видео Вечером 17 марта обнародовал Станислав Асеев. Он журналист, которого 31 месяц оккупанты держали в ужасной так называемой "тюрьме" "Изоляция".

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Украинского Героя встречали на коленях

Чтобы понять, ожидают ли Путина в Украине, просто посмотрите, как украинцы хоронят одного погибшего солдата,
 – написал Асеев.

Журналист не написал, где происходило прощание.

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Автор: Діана Квасневська