Одного глаза больше никогда не будет, – Маси Найем пришел в себя
6 июня 2022 , 21:15Читати новину українською
Источник:фейсбук Маси Найема
Адвокат Маси Найем, которого накануне тяжело ранили на фронте, очнулся. Он рассказал, что одного глаза у него больше никогда не будет.
На другое – видит плохо. О своем состоянии Найем рассказал сам.
Ранее На фронте тяжело ранили Маси Найема: его срочно везут в Днепр на операцию
Найем все помнит и уже шутит
Раненый рассказал, что больше переживает за своего друга, он все еще находится в коме.
Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь,
– отметил Найем.
В комментариях под сообщением люди желают Маси скорейшего выздоровления. Его брат Мустафа Найем посетил раненого. Рассказал, что он все помнит и шутит. Уверил, что Маси вылечат и поставят на ноги.
"Живым он мне нравится гораздо больше", – пошутил Мустафа Найем.
Что известно о ранении Найема
- О тяжелом ранении Маси Найема стало известно 5 июня. Его сразу повезли на операцию в Днепр – в больницу имени Мечникова.
- Мустафа Найем рассказал, что у брата тяжелое ранение головы и глаза. Он был в коме, иногда приходил в себя. Его состояние было стабильным.
- Утром 6 июня раненого прооперировали. Найем находился в медикаментозном сне. Тогда сообщили также о множественных переломах костей и внутричерепной гематоме у мужчины.