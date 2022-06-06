Одного глаза больше никогда не будет, – Маси Найем пришел в себя

Адвокат Маси Найем, которого накануне тяжело ранили на фронте, очнулся. Он рассказал, что одного глаза у него больше никогда не будет.

На другое – видит плохо. О своем состоянии Найем рассказал сам.

Ранее На фронте тяжело ранили Маси Найема: его срочно везут в Днепр на операцию

Найем все помнит и уже шутит

Раненый рассказал, что больше переживает за своего друга, он все еще находится в коме.

Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь,

– отметил Найем.

В комментариях под сообщением люди желают Маси скорейшего выздоровления. Его брат Мустафа Найем посетил раненого. Рассказал, что он все помнит и шутит. Уверил, что Маси вылечат и поставят на ноги.

"Живым он мне нравится гораздо больше", – пошутил Мустафа Найем.

Что известно о ранении Найема