Одного сценария нет, – военный эксперт предположил, как в Украине может закончиться война

Украина точно победит в войне, однако это может произойти не так быстро, как хотелось бы. Так как одного сценария, как это сделать, нет.

Об этом сказал военный эксперт Виктор Ягун в эфире 24 канала.

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Он уверяет, что не может быть одного сценария окончания войны.

Это может быть комплекс сценариев. Возможно, даже в том виде, который нам не очень понравится. К примеру, Украина может частично пойти на какие-то уступки России. Может повлиять на это экономический коллапс в РФ,

– перечисляет эксперт.

К сожалению, по словам Виктора Ягуна, солдаты в России не заканчиваются, потому что там 140 миллионов человек, и уничтожить их можно только в комплекте.

"То есть, частично они не смогут просто больше продолжать военные действия, частично произойдет экономический коллапс, частично еще какие-то моменты", – говорит он.

Эксперт подчеркнул, что единственное, чего мы должны достичь – это победы.

И даже если победа будет не полной, а частичной, она должна предусматривать дальнейшие шаги, чтобы мы навсегда закончили вопрос с Россией. Если мы это не сделаем сейчас, то этот вопрос могут переложить на наших детей или внуков,

– добавил Ягун.

Генштаб ВСУ подтвердил, что российские войска сейчас перегруппировываются и попытаются снова пойти на Киев. Однако военный эксперт Виктор Ягун заверил, что больших успехов у них не будет, столицу точно не возьмут.

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