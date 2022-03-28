Про це сказав військовий експерт Віктор Ягун в ефірі 24 каналу.

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Він запевняє, що не може бути одного сценарію закінчення війни.

Це може бути комплекс сценаріїв. Можливо, навіть в тому вигляді, який нам не дуже сподобається. Наприклад, Україна може частково піти на якісь поступки Росії. Може вплинути на це економічний колапс у РФ,

– перераховує експерт.

На жаль, за словами Віктора Ягуна, солдати в Росії не закінчуються, бо там 140 мільйонів людей, і знищити їх можна лише в комплекті.

"Тобто частково вони не зможуть просто більше продовжувати військові дії, частково станеться економічний коламп, частково ще якісь моменти", – каже він.

Експерт наголосив, що єдине, що ми маємо досягти – це перемоги.

І навіть якщо перемога буде не повною, а частковою, вона має передбачати подальші кроки, щоб ми назавжди закінчили питання з Росією. Бо якщо ми це не зробимо зараз, то це питання можуть перекласти на наших дітей чи онуків,

– додав Ягун.

До слова, Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські війська зараз перегруповуються та спробують знову піти на Київ. Проте військовий експерт Віктор Ягун запевнив, що великих успіхів вони не матимуть, істолицю точно не візьмуть.

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