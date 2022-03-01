В одном из микрорайонов Херсона местные жители заметили российских солдат
Источник:телеграм-канал "Суспільне Херсон"
Россияне продолжают обстреливать Херсон. В одном из микрорайонов города люди увидели, как передвигаются оккупанты.
Врагов увидели в микрорайоне Шуменский. Местные рассказали, что российские солдаты направляются по улице Димитрова в сторону рынка.
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Что сделали оккупанты
По информации журналиста Константина Рыженкова, эти оккупанты являются ведущими. Они боятся заезжать в город на технике и экономят топливо.
Начальник штаба гражданской обороны просил не подходить к ним и не снимать напрямую. Ведут себя агрессивно, забирают телефоны,
– отметил Рыженков.
Он добавил, что сейчас люди пишут, что преступники сбежали города. Они пытались сделать это как можно быстрее, пока не исчезли сумерки.
Россиян увидели в Херсоне: смотрите видео
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Текст публикации телеграм-канала "Общественное Херсон"
В Херсоне в микрорайоне Шуменский местные жители увидели большое количество российских солдат, которые передвигаются по улице Димитрова в сторону рынка.