В одном из обстрелянных домов Мариуполя погибла молодая девушка со своим отцом и бабушкой
Источник:телеграм TV7 Мариуполь
Российские оккупанты 19 марта в очередной раз бомбили жилые кварталы города Мариуполя. В одном из поврежденных домов погибли 3 человека.
Расследование проводится Донецкой областной прокуратурой. По фактам нарушения законов и обычаев войны открыли 3 уголовных производства.
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В одном из поврежденных обстрелами домов погибла молодая девушка со своими отцом и бабушкой,
– говорится в сообщении.
Враг разрушил Школу искусств №12 в Левобережном районе города. В последние дни она служила укрытием для почти 400 мирных жителей: детей, женщин и пожилых людей.
В настоящее время устанавливается информация о количестве пострадавших.
Под огнем оккупантов находились населенные пункты Очеретинской ОТО:
- Новоселовка вторая;
- Орловка;
- Семеновка.
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