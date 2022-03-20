В одном из обстрелянных домов Мариуполя погибла молодая девушка со своим отцом и бабушкой

Российские оккупанты 19 марта в очередной раз бомбили жилые кварталы города Мариуполя. В одном из поврежденных домов погибли 3 человека.

Расследование проводится Донецкой областной прокуратурой. По фактам нарушения законов и обычаев войны открыли 3 уголовных производства.

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В одном из поврежденных обстрелами домов погибла молодая девушка со своими отцом и бабушкой,

– говорится в сообщении.

Враг разрушил Школу искусств №12 в Левобережном районе города. В последние дни она служила укрытием для почти 400 мирных жителей: детей, женщин и пожилых людей.

В настоящее время устанавливается информация о количестве пострадавших.

Под огнем оккупантов находились населенные пункты Очеретинской ОТО:

Новоселовка вторая;

Орловка;

Семеновка.

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