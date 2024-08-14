На одном из пунктов пропуска в течение месяца возможны осложнения движения: какая причина

Госпогранслужба сообщила, что в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" возможно осложнение движения. Причиной являются ремонтные работы.

Пограничники просят граждан учесть это и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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На пункте пропуска проводят ремонтные работы

По информации от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания.

Сейчас они (ремонтные работы, – 24 Канал) проводятся на въезд в Украину на легковом направлении и на грузовых паркингах на въезд и выезд,

– говорится в сообщении.

Предварительно, ремонтные работы продлятся 12 сентября 2024 года.

К слову, ранее стало известно, что в пограничной 20-километровой зоне Сумской области вводят ограничения для всех граждан. Отныне на эту территорию людей будут допускать по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.