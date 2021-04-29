"Кейс" Ильи Кивы вокруг защиты диссертации может стать катализатором для перемен в Украине, говорится об отношении граждан к ученым степеням и дипломам. В то же время есть 2 возможные причины, почему нардепу согласовали научную работу.

Об этом в эфире программы "6/9" рассказал журналист-расследователь Bihus.Info Даниил Мокрик. Он вместе с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко говорил о скандале вокруг диссертации Ильи Кивы, фальсификации документов по научной работе и влиянии соответствующих событий на отношение к образованию в Украине.

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О расследовании относительно фальсификаций

Что сейчас делает Межрегиональная академия управления персоналом, в которой Кива проходил аспирантуру? Кива там якобы сдавал кандидатские экзамены. К сожалению, МАУП, состав комиссии, которая их принимала, не хочет нам показывать информацию о том, как он их сдал.

Именно МАУП выдал Киве одну из справок о том, что его научная работа представляет интерес, именно в ее якобы научно-практических конференциях Кива брал участие. Вся эта часть фальсификаций происходит на базе МАУП.

33 миллиона гривен идет на существование этого института подготовки кадров государственной службы занятости, в котором Кива это все прошел, и при котором функционирует этот специализированный Ученый совет.

Мы сегодня подали заявление в Государственное бюро расследований относительно фальсификации документов в этой диссертации. После этого, если в отношении Кивы будет происходить уголовное производство, может открывать и совершать процессуальные действия только Офис генпрокурора.

Сейчас Офис генпрокурора вместо того, чтобы выписывать Киве подозрения по тем заявлениям, которые в отношении него писали в течение последнего года как нардепа, выдает ему справку с печатью о том, что вот это (диссертацию – 24 канал) уже внедряет в свою практическую деятельность.

Справка. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности использует диссертацию Ильи Кивы. Достижение соответствующей работы внедрят в практическую деятельность комитета.

О причинах согласования диссертации

Стесняться надо не за Киву, а тех людей, которые вот это (диссертацию – 24 канал) утвердили ему как достойное ученой степени кандидата наук госуправления.

Есть 2 варианта: либо эта комиссия была каким-то образом коррумпирована, либо они находятся на одном научном уровне с Ильей Кивой. Если он для них кандидат наук, то они тогда – на его научном уровне.

Мы создаем муляжи ученых, которые создают муляж науки, и у нас, кроме этой пустоты, ничего нет. На самом деле мы можем говорить, что тот псевдонаучный текст Кивы писал реальный человек, который разбирается в нем. Не Кива писал, но это пустота.

Обратите внимание Мы подали заявление в ГБР о фальсификации документов в диссертации Кивы, – журналист Bihus.Info

У меня прогноз такой, что эта история немного "собьет фетешизацию" науки и дипломов. Это прекрасно, потому что научные степени – это для людей, которые занимаются наукой, это должно быть важно для них.

Для людей вообще важно знать и уметь, чем иметь научную степень или диплом. На работу людей должны принимать не по диплому и ученой степени, а за практическими задачами, которые они либо способны, либо не способны выполнить. Я надеюсь, что это приложится к разбиванию этих муляжей.

Полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: смотрите видео

Что известно о скандале вокруг ученой степени Кивы