"Кейс" Іллі Киви довкола захисту дисертації може стати каталізатором для змін в Україні, мовиться про ставлення громадян до наукових ступенів та дипломів. Водночас є 2 ймовірні причини, чому нардепу погодили наукову роботу.

Про це в ефірі програми "6/9" розповів журналіст-розслідувач Bihus.Info Данило Мокрик. Він разом з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком говорив про скандал довкола дисертації Іллі Киви, фальсифікації документів щодо наукової роботи та вплив відповідних подій на ставлення до освіти в Україні.

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Про розслідування щодо фальсифікацій

Що зараз робить Міжрегіональна академія управління персоналом, в якій Кива проходив аспірантуру. Кива там начебто складав кандидатські іспити, на жаль, МАУП, склад комісії, яка їх приймала, не хоче нам показувати інформацію про те, як він їх склав.

Саме МАУП видав Киві одну з довідок про те, що його наукова робота становить інтерес, саме в її нібито науково-практичних конференціях Кива бав участь. Вся ця частина фальсифікацій відбувається на базі МАУП.

33 мільйони гривень йде на існування цього інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, в якому Кива це все пройшов й при якому функціонує ця спеціалізована Вчена рада.

Ми сьогодні подали заяву до Державного бюро розслідувань щодо фальсифікації документів у цій дисертації. Після цього, якщо щодо Киви буде відбуватися кримінальне провадження, може відкривати й вчиняти процесуальні дії тільки Офіс генпрокурора.

Наразі Офіс генпрокурора замість того, щоб виписувати Киві підозри за тими заявами, які щодо нього писали протягом останнього року, як нардепа, видає йому довідку з печаткою про те, що ось це (дисертацію – 24 канал) вже впроваджує у свою практичну діяльність.

Довідка. Парламентский комітет з питань правоохоронної діяльності використає дисертацію Іллі Киви. Надбання відповідної роботи впровадять у практичну діяльність комітету.

Про причини погодження дисертації

Соромитися треба не за Киву, а за тих людей, які ось це (дисертацію – 24 канал) затвердили йому як гідне наукове наукового ступеня кандидата наук з держуправління.

Є 2 варіанти, або ця комісія була у якийсь спосіб корумпована, або вони перебувають на одному науковому рівні з Іллею Кивою, якщо він для них кандидат наук, то вони тоді – на його науковому рівні.

Ми створюємо муляжі науковців, які створюють муляж науки і в нас, крім цієї порожнечі, нічого не має. Насправді ми можемо говорити, що той псевдонауковий текст Киві писала реальна людина, яка розбирається в ньому. Не Кива писав, але це порожнеча.

Зверніть увагу Ми подали заяву в ДБР щодо фальсифікації документів у дисертації Киви, – журналіст Bihus.Info

В мене прогноз такий, що ця історія трішки "зіб'є фетешизацію" науки та дипломів. Це прекрасно, тому що наукові ступені – це для людей, які займаються наукою, це має бути важливо для них.

Для людей загалом важливо знати і вміти, ніж мати науковий ступінь чи диплом. На роботу людей повинні приймати не за дипломом і науковим ступенем, а за практичними завданнями, які вони або здатні, або не здатні виконати. Я сподіваюсь, що це докладеться до розбивання цих муляжів.

Повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: дивіться відео

Що відомо про скандал довкола наукового ступеня Киви