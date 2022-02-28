Одному украинскому военному в плен сдались 7 российских оккупантов, – Харьковская ОГА
28 февраля 2022 , 08:14Читати новину українською
Украинцы оказывают невероятное сопротивление российским захватчикам. Появляются новые герои и их невероятные поступки ради мира в государстве.
Борьба продолжается по всей Украине. В частности, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что область всю ночь отбивала наступление, передает 24 канал.
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По его словам, город оккупанты не захватили, но есть много диверсионных групп. Также были героические поступки.
Россияне сдаются в плен ВСУ сразу целыми группами. По словам Синегубова, был случай, когда одному украинскому военному сдались семь российских военных.
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