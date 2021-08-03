Сразу в 5 областях карантинные показатели не соответствуют зеленой зоне

3 августа 2021 , 17:07
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Источник:

Минздрав

В Украине 3 августа в 5 регионах ухудшилась ситуация с коронавирусом. Динамика госпитализаций там выше, чем должна быть в зеленой зоне.

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины.

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О каких регионах говорится

  • В Закарпатской области показатель госпитализаций уже в течение 3 дней превышает допустимую норму. Так, 2 августа он составлял 103,2%, а ранее – всего 87,5 – 93,3%.
  • На Ровненщине тоже плохая динамика госпитализаций уже 2 дня подряд. Показатель составляет 92,3%, перед тем был на уровне 61,5%
  • В Тернопольской области ситуация самая плохая – 136,4%.
  • В Хмельницкой области показатель несколько превышает допустимую норму – 59,3%.
  • В Черкасской области – 55,6%.

Какая норма

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 может составлять не больше 50%.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • За сутки 2 августа в Украине зафиксировали 827 новых больных COVID-19. С начала пандемии обнаружили 2 254 361 инфицированного. К сожалению, 52 981 пациент умер, но 2 187 703 больных уже выздоровели.
  • В конце июля в Николаеве обнаружили 4 зараженных штаммом Дельта. Три человека привезли его из Турции, один – из России. Состояние больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.
  • Главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что пока правительство не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинская медицинская система готова к волне штамма Дельта.
Автор: Ольга Музика