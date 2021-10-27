Оффшоры не противозаконны, – нардеп о том, почему в декларации Зеленского не нашли нарушений

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции не выявило в декларации Владимира Зеленского нарушений. Все из-за того, что наличие оффшоров не является противозаконным.

Об этом рассказала нардеп от группы "Справедливость" Александра Устинова в эфире 24 канала. По ее словам, информацию по расследованию "Слидства.Инфо" о Зеленском можно проверить только в рамках уголовного производства.

К теме НАПК опубликовало результаты проверки декларации Зеленского

По словам Устиновой, наличие оффшоров не является нарушением закона, а тем более до президентства.

Если будет заявление о преступлении, подозрение, и доказательства того, что Зеленский действительно пользуется деньгами, которые записаны на компанию в оффшорах, тогда можно будет говорить о признаках уголовного преступления.

Сам факт наличия оффшоров не является противозаконным ни в Украине, ни в мире. Именно поэтому НАПК фактически и не нашло нарушений в декларации президента,

– заявила нардеп.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что процесс проверки декларации Зеленского не затягивали. По его словам, президент – образцовый декларант.

Узнайте больше Глава НАПК заверил, что Зеленский – образцовый декларант

Устинова рассказала о проверке декларации Зеленского: смотрите видео

Расследование "Слидства.Инфо": коротко