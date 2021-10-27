Оффшоры не противозаконны, – нардеп о том, почему в декларации Зеленского не нашли нарушений
Источник:24 канал
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции не выявило в декларации Владимира Зеленского нарушений. Все из-за того, что наличие оффшоров не является противозаконным.
Об этом рассказала нардеп от группы "Справедливость" Александра Устинова в эфире 24 канала. По ее словам, информацию по расследованию "Слидства.Инфо" о Зеленском можно проверить только в рамках уголовного производства.
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По словам Устиновой, наличие оффшоров не является нарушением закона, а тем более до президентства.
Если будет заявление о преступлении, подозрение, и доказательства того, что Зеленский действительно пользуется деньгами, которые записаны на компанию в оффшорах, тогда можно будет говорить о признаках уголовного преступления.
Сам факт наличия оффшоров не является противозаконным ни в Украине, ни в мире. Именно поэтому НАПК фактически и не нашло нарушений в декларации президента,
– заявила нардеп.
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Устинова рассказала о проверке декларации Зеленского: смотрите видео
Расследование "Слидства.Инфо": коротко
- Мировые СМИ в октябре опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известной как Pandora Papers. В нем фигурируют представители крупного бизнеса и мировые лидеры.
- Журналисты также презентовали фильм "Оффшор 95" об оффшорных счетах Зеленского.
- По словам расследователей, окружение президента могло быть причастно к оффшорному переводу от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
- Также оффшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний Коломойского миллионы через кипрский филиал "Приватбанка".