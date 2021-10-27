Про це розповіла нардепка від групи "Справедливість" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу. За її словами, інформацію з розслідування "Слідства. Інфо" про Зеленського можна перевірити лише в рамках кримінального провадження.
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За словами Устінової, наявність офшорів не є порушенням закону, а тим більше до президентства.
Якщо буде заява про злочин, підозра, й докази того, що Зеленський справді користується грошима, які записані на компанію в офшорах, тоді можна буде говорити про ознаки кримінального правопорушення.
Сам факт наявності офшорів не є протизаконним ані в Україні, ані у світі. Саме тому НАЗК фактично й не знайшло порушень у декларації президента,
– заявила нардепка.
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Устінова розповіла про перевірку декларації Зеленського: дивіться відео
Розслідування "Слідства.Інфо": коротко
- Світові ЗМІ у жовтні опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers. У ньому фігурують представники великого бізнесу та світові лідери.
- Журналісти також презентували фільм "Офшор 95" про офшорні рахунки Зеленського.
- За словами розслідувачів, оточення президента могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Також офшорна мережа "кварталівців" могла отримувати від компаній Коломойського мільйони через кіпрську філію "Приватбанку".