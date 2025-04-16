Однако не каждый человек в состоянии выполнять эту сложную и ответственную работу. Военнослужащий 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем Владимир Коломоец рассказал 24 Каналу, кто именно не сможет управлять БПЛА.

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Нужно желание и терпение

Коломоец отметил, что точно оператором дронов не может стать человек, у которого есть тремор, а также тот, которого быстро укачивает.

Особенно, когда управляешь беспилотным средством в очках, происходит укачивание, тогда мозг не справляется. Он довольно долго адаптируется, и немного нарушается ориентация в пространстве,

– объяснил военнослужащий.

В интернете можно найти видео, на которых видно, как человек, что только закончил управлять дроном, снимает очки и не может удержать равновесие и сориентироваться.

В общем, по его мнению, если у человека есть две руки, две ноги, голова, большое желание научиться и терпение, то он может стать пилотом.

В полку Nemesis Сил беспилотных систем обучение операторов дронов происходит с первого дня их прибытия.

Обязательно человек проходит базовую общую военную подготовку. После этого он направляется на профессиональное обучение уже внутри подразделения,

– отметил Владимир Коломоец.

Обучение проводят опытные боевые инструкторы, и их задача, сделать так, чтобы человек был максимально эффективным.

Часто случаются ситуации, когда люди идут учиться на пилотов, но не становятся ими, и это, по его словам, нормально.

Однако ни один человек, который, например, не прошел обучение на пилота, не покинул подразделение. Ему обязательно находят место, на котором он будет полезен.

Отметим, что спикер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил, что в бригаде "высокий уровень беспилотной составляющей", а ее подразделения занимают первые места по эффективности работы.

Также 3 ОШБр может "масштабировать этот опыт в виде полка". Соответственно его подразделения смогут мобильно действовать и помогать различным бригадам.

В то же время бригада набирает не только операторов, но и водителей, автослесарей, медиков, делопроизводителей, связистов и т. д.