Проте не кожна людина здатна виконувати цю складну та відповідальну роботу. Військовослужбовець 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем Володимир Коломоєць розповів 24 Каналу, хто саме не зможе керувати БпЛА.

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Потрібно бажання та терпіння

Коломоєць зазначив, що точно оператором дронів не може стати людина, у якої є тремор, а також та, яку швидко закачує.

Особливо, коли керуєш безпілотним засобом в окулярах, відбувається закачування, тоді мозок не справляється. Він доволі довго адаптується, і трохи порушується орієнтація в просторі,

– пояснив військовослужбовець.

В інтернеті можна знайти відео, на яких видно, як людина, що тільки закінчила керувати дроном, знімає окуляри і не може втримати рівновагу і зорієнтуватися.

Загалом, на його думку, якщо у людини є дві руки, дві ноги, голова, велике бажання навчитись і терпіння, то вона може стати пілотом.

В полку Nemesis Сил безпілотних систем навчання операторів дронів відбувається з першого дня їх прибуття.

Обов'язково людина проходить базову загальну військову підготовку. Після цього вона направляється на фахове навчання вже всередині підрозділу,

– зазначив Володимир Коломоєць.

Навчання проводять досвідчені бойові інструктори, і їхнє завдання, зробити так, щоб людина була максимально ефективною.

Часто трапляються ситуації, коли люди ідуть навчатися на пілотів, але не стають ними, і це, за його словами, нормально.

Проте жодна людина, яка, наприклад, не пройшла навчання на пілота, не залишила підрозділ. Їй обов'язково знаходять місце, на якому вона буде корисною.

Зазначимо, що речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін повідомив, що у бригаді "високий рівень безпілотної складової", а її підрозділи посідають перші місця щодо ефективності роботи.

Також 3 ОШБр може "масштабувати цей досвід у вигляді полку". Відповідно його підрозділи зможуть мобільно діяти та допомагати різним бригадам.

Водночас бригада набирає не лише операторів, але й водіїв, автослюсарів, медиків, діловодів, зв'язківців тощо.