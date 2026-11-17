Взрывы на Крымском мосту 17 ноября привели к остановке движения и существенно осложнили логистику оккупантов. Атака стала болезненным ударом по Кремлю и создала серьезные проблемы для вражеского судоходства в проливе.

Офицер Вооруженных Сил Украины и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала подчеркнул, что операция нанесла Москве инфраструктурный и политический удар. По его словам, хотя захватчики пытаются перенаправить колонны по сухопутной трассе Ростов-на-Дону – Джанкой, логистические возможности врага все равно оказались под угрозой.

Ответ исключительно по военной логистике

Военный отметил, что вывод из строя железнодорожного и автомобильного сообщения через переправу сразу же сказался на вражеском судоходстве в Керченском проливе. При этом Украина действует взвешенно и прицельно, нанося удары только по законным военным целям.

Это наш ответ на то, что делает с нами Россия. Мы не собирались сидеть сложа руки и ждать пощады. Мы отвечаем той же монетой, но делаем это гуманно и адекватно – бьем исключительно по военной логистике и складам, а не по гражданским объектам,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

Андрей Ткачук о последствиях взрывов на Крымском мосту: видео

Паника пропаганды и презентация на "Рамштайне"

Успешное поражение объекта вызвало заметную суматоху в российском информационном поле. Спикер обратил внимание, что российские пропагандисты заставили Z-блогеров срочно удалять публикации о реальных масштабах разрушений и придумывать мифы о якобы "войне со всем Западом".

В то же время итоги этой операции найдут продолжение на международной арене. Подробности эффективного применения отечественных технологий и беспилотников украинская делегация во главе с министром обороны Хмарой представит партнерам на очередном заседании в формате "Рамштайн". Киев рассчитывает, что этот успех побудит союзников расширить поставки систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия.

Кстати, комбинированная атака 17 ноября уже уже парализовала судоходство, поскольку поврежденная мостовая арка упала в фарватер.