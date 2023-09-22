Сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения: в Житомирской области будут судить офицера
Источник:ГБР
В Житомирской области будут судить офицера. Он для своей финансовой выгоды носил в ломбарды военное имущество. Общая сумма ущерба поражает.
О горе-офицере рассказали в ГБР. В бюро отметили, что офицер из Житомирской предстанет перед судом за то, что продавал в ломбардах камеры ночного видения, а также тепловизоры.
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Нанес ущерб на 3 миллиона гривен
Речь идет о начальнике службы логистики, работавшем в одной из воинских частей Житомирщины. У мужчины был доступ к месту хранения техники части. Он использовал свое служебное положение и присвоил:
- 60 камер ночного видения
- и 8 тепловизоров разных моделей.
В ГБР отмечают, что часть из них приобрели на средства волонтеров. Сам офицер технику распродавал как с помощью интернета, так и просто носил в местные ломбарды.
Он нанес ущерб государству на сумму 3,2 миллиона гривен. Известно, что офицер возместил средства в полном объеме в ходе досудебного расследования.
Обвиняют его в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебного положения, совершенного в условиях военного положения, что стало причиной причиненного существенного ущерба. На него ожидает до 15 лет за решеткой.
В ГБР отметили, что процессуальным руководством занимается Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Обратим внимание, что накануне в ГБР рассказывали о сотрудниках ТЦК во Львовской области, которые избивали и издевались над гражданским. Более того, еще и удерживали его против воли.
Избиение гражданского в ТЦК: что известно
- Собственно, сотрудники Государственного бюро расследований и Львовская специализированная прокуратура взялись за расследование инцидента. Речь идет об избиении гражданского в ТЦК в Самборе.
- 20 сентября стало известно, что двух сотрудников военкомата Самбора уже задержали. Речь идет о заместителе начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащем-водителе этого отдела.
- Вскоре стало известно, что мужчина, которого силой удерживали в ТЦК, пытался бежать в Польшу. Профильные службы составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. В то же время мужчину отправили в ТЦК, чтобы он стал на военный учет. А в военкомате ему посоветовали пройти комиссию и отправиться на фронт, от чего он отказался.
- Уже 21 сентября Лычаковский районный суд Львова избрал для офицера Самборского ТЦК меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест. В прокуратуре соответствующее решение планируется обжаловать.