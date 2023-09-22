Сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения: в Житомирской области будут судить офицера

В Житомирской области будут судить офицера. Он для своей финансовой выгоды носил в ломбарды военное имущество. Общая сумма ущерба поражает.

О горе-офицере рассказали в ГБР. В бюро отметили, что офицер из Житомирской предстанет перед судом за то, что продавал в ломбардах камеры ночного видения, а также тепловизоры.

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Нанес ущерб на 3 миллиона гривен

Речь идет о начальнике службы логистики, работавшем в одной из воинских частей Житомирщины. У мужчины был доступ к месту хранения техники части. Он использовал свое служебное положение и присвоил:

60 камер ночного видения

и 8 тепловизоров разных моделей.

В ГБР отмечают, что часть из них приобрели на средства волонтеров. Сам офицер технику распродавал как с помощью интернета, так и просто носил в местные ломбарды.

Он нанес ущерб государству на сумму 3,2 миллиона гривен. Известно, что офицер возместил средства в полном объеме в ходе досудебного расследования.

Обвиняют его в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебного положения, совершенного в условиях военного положения, что стало причиной причиненного существенного ущерба. На него ожидает до 15 лет за решеткой.

В ГБР отметили, что процессуальным руководством занимается Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Обратим внимание, что накануне в ГБР рассказывали о сотрудниках ТЦК во Львовской области, которые избивали и издевались над гражданским. Более того, еще и удерживали его против воли.

Избиение гражданского в ТЦК: что известно