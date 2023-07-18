Собственно это предусматривает закон №8339. Согласно ему, получать офицерские звания можно будет военнослужащим без специального высшего образования. Оговоримся, что это будет актуально только во время действия военного положения.

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Офицером можно стать без высшего образования

Но следует понимать, что есть несколько важных нюансов. На них мы и сосредоточим свое внимание. Прежде закон позволяет лицам сержантского и старшинского состава занимать младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания. И да, для этого не нужно будет высшего образования.

Впрочем, чтобы получить офицерское звание, у них должен быть определенный опыт боевых действий. В этом случае говорится не менее 6 месяцев. Кроме того, у тех, кто претендует на звание офицера, должны отсутствовать непогашенные дисциплинарные взыскания.

Это еще не всё. Военные без соответствующего образования, ставшие офицерами из-за боевого опыта, впоследствии должны пройти обучение. После завершения военного положения их ожидает курс военной подготовки по своему направлению.

Обратите внимание! Согласно этому закону во время военного положения на службу могут принимать офицеров, которым от 20 до 40 лет. Ранее говорилось о крайнем пределе в 30 лет.

Как раньше получали звание офицера

Чтобы получить офицерское звание, раньше нужно было иметь военное образование. Его необходимо было получить в профильном вузе: 4 года на бакалавриате и еще полтора года на магистратуре.

Или достаточно было учиться в течение двух лет на военной кафедре при вузе. Такой выпускник потом имел возможность подписать офицерский контракт с ВСУ.

В заключение заметим, что Владимир Зеленский также подписал другой закон. Он предполагает демобилизацию военных, чьи родственники погибли или пропали без вести. Речь идет о случаях, когда это произошло во время обороны Украины от российских захватчиков.

Согласно документу, к списку близких родственников относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат или сестра.