Власне, це передбачає закон №8339. Згідно з ним, отримувати офіцерські звання можна буде військовослужбовцям без спеціальної вищої освіти. Обмовимося, що це буде актуальним лише під час дії воєнного стану.

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Офіцером можна стати без вищої освіти

Але слід розуміти, що є кілька важливих нюансів. На них ми і зосередимо свою увагу. Передовсім закон дозволяє особам сержантського та старшинського складу обіймати молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання. І так, для цього не потрібно буде вищої освіти.

Втім, щоб отримати офіцерське звання, у них має бути певний досвід бойових дій. У цьому випадку мовиться про щонайменше 6 місяців. Крім того, у тих, хто претендує на звання офіцера, мають бути відсутніми непогашені дисциплінарні стягнення.

Це ще не все. Військові без відповідної освіти, котрі стали офіцерами через бойовий досвід, згодом мають пройти навчання. Після завершення воєнного стану на них очікує курс воєнної підготовки за своїм напрямом.

Зверніть увагу! Згідно з цим законом, під час воєнного стану на службу можуть приймати офіцерів, яким від 20 до 40 років. Раніше мовилося про крайню межу у 30 років.

Як раніше отримували звання офіцера

Щоб здобути офіцерське звання, раніше потрібно було мати військову освіту. Її необхідно було здобути у профільному виші: 4 роки на бакалавраті та ще півтора року на магістратурі.

Або ж достатньо було навчатися впродовж двох років на військовій кафедрі при виші. Такий випускник потім мав можливість підписати офіцерський контракт із ЗСУ.

Наостанок зауважимо, що Володимир Зеленський також підписав інший закон. Він передбачає демобілізацію військових, чиї родичі загинули або пропали безвісти. Мовиться про випадки, коли це сталося під час оборони України від російських загарбників.

Згідно з документом, до переліку близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра.