Офицерское звено россии боится брать ответственность, – обозреватель о ликвидации 10 генералов

Сегодня на фронте, как правило, идет борьба артиллерии. Тактика у оккупантов примитивная – запуск многих дронов, а затем ливень артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он также отметил, что российские офицеры боятся брать ответственность на поле боя.

Читайте также "Выбьем российским трусам зубы на Юге": в ОП показали фото из обстрелянного Николаева

"Россияне за время полномасштабной войны в Украине уже сменили 6 командиров – те, кто отвечал за округи, кто отвечал за "спецоперацию". Это говорит нам о том, что высшее политическое руководство россии не удовлетворено военным", – объясняет военный обозреватель.

Эти изменения происходят постоянно и тот факт, что на сегодняшний день мы уже имеем 10 убитых российских генералов, говорит о том, что офицеры среднего звена боятся, а следовательно генералы должны быть на передовой, что в армиях такого типа не популярно,

– говорит Роман Бочкала.

По его словам, российская тактика достаточно примитивна, сейчас мы в состоянии артиллерийского противостояния, которое достаточно понятно ВСУ. оккупанты просто отсылают стаю "Орланов", те фиксируют цель и затем туда сразу прилетает артиллерия.

Что известно о тактике российских оккупантов сегодня: смотрите видео

оккупанты уничтожают Николаев из РСЗО и из противовоздушных ракет