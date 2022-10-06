Понимают, что ВСУ близко: на юге российские военные генералы монополизировали мародерство

Военное руководство захватнической армии значительно усилило мародерство и ограбление гражданских. Все для того, чтобы захватить себе как можно больше перед очередным "жестом доброй воли". Генералы и офицеры высшего звена организовали работу многих группировок в своих интересах.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после крайне успешно проведенного контрнаступления Украины в Харьковской области, а также начала более активного продвижения ВСУ на юге, российское командование на местах решило, что самое время ускориться с разграблением временно оккупированных территорий. Генералы, полковники и майоры, которых никогда не видели на передовой, спустили вниз приказ работать на их обогащение перед потерей городов.

Смотрите также Пока мобилизованное "мясо" будет воевать зимой: Путин хочет провести полное перевооружение армии

Сосредоточились захватчики в основном на угоне элитных автомобилей, поскольку именно такой вид мародерства является наиболее рентабельным.

В армии на Херсонщине и Запорожье преобладают панические настроения

Находящиеся на правом берегу Днепра путинские ордынцы уже столкнулись с нехваткой снарядов и продовольствия. Аналогичные проблемы начали испытывать и российские подразделения на левобережье Херсона, а также в Запорожской области.

Аналогичные проблемы начали испытывать и российские подразделения на левобережье Херсона, а также в Запорожской области. Снабжение боекомплектов, топлива и продуктов передовым подразделениям на всей оккупированной территории значительно снизилось по сравнению даже с августом. В силу таких обстоятельств личный состав российских фронтовых группировок крайне напрягся в ожидании решительных контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Штабы армий России переехали подальше от фронта с учетом возможных продвижений ВСУ. Офицеры нижнего звена стали меньше времени проводить со своими подчиненными.

Офицеры нижнего звена стали меньше времени проводить со своими подчиненными. Вместо этого генералы заставляют солдат искать заброшенные автомобили местных жителей, а также отбирать машины у оставшихся дома. Чем дороже машина, тем большую "премию" рядовые могут получить от руководства.

Легковики, кроссоверы и внедорожники массово грузят в грузовики, после чего под конвоем отгоняют через временно оккупированный Крым в Россию. За такую работу солдатам платят от 100 до 200 долларов в день. В то время как сами командиры становятся миллионерами.

Сами рядовые подобным подходом командования крайне недовольны, ведь штабные офицеры не думают о том, как уберечь жизнь личному составу, а сосредотачиваются на собственном обогащении. Постоянные командировки сотен оккупантов для охраны караванов с награбленным ослабляют оборону российской армии и способствуют продвижению ВСУ.

В Херсонской области установили жесткую монополию на мародерство

Фактически наступательные действия украинской армии привели к переходу российских войск в новую схему взаимодействия между руководством и ордынцами. Если раньше офицеры занимались грабежом оккупированных городов вместе с солдатами, то сейчас все изменилось. Высший состав российских войск существенно усилил контроль над исполнителями приказов разграбить города, которые вскоре могут перейти под контроль Украины.

Захватчикам запретили угонять машины и драгоценности для себя. Мол, теперь существует монополия на мародерство, а все похищенное должно идти на обогащение генералов. Российские офицеры внезапно для всех начали угрожать ординцам уголовной ответственностью за ограбление местного населения.

Конечно, эти изменения не привели к какому-то настоящему бунту среди контрактников, наемников, срочников, боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованных из Донбасса. Однако мотивации удерживать позиции "за родину" не прибавили. Ибо до решения о монополии на мародерство большинство представителей российских группировок рассматривали войну как возможность повысить свое состояние в десятки раз.