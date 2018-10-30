Офицеры из "выпуска верных": известно, кто будет командовать переданными США катерами

Катерами типа Island, которые США передали Украине, будут командовать молодые офицеры, которые еще совсем недавно окончили институт ВМС Одесской морской академии.

Об этом информирует "Думская".

Читайте также: Авария в "Адмиралом Кузнецовым" в России: авианосец получил значительные повреждения

Речь идет о старших лейтенантах Дамире Аулине и Богдане Небылице, которые в 2014 году находились в числе тех курсантов, которые отказались присягать на верность российским оккупантам и пели гимн Украины на плацу севастопольской академии.

Сейчас они командуют малыми бронекатерами типа "Гюрза": Аулин – "Вышгородом", Небылица – "Никополем".



Дамир Аулин



Богдан Небылица

К слову, уже традиционно командирами новых единиц флота назначают лучших выпускников Одесского института ВМС. Так, лейтенанты из "выпуска верных" управляют всеми шестью "Гюрзами" и двумя первыми "Кентаврами".

Смотрите видео: курсанты в Севастополе отказались присягать на верность России и спели гимн Украины, 2014 год