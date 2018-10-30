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      Офицеры из "выпуска верных": известно, кто будет командовать переданными США катерами

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      Патрульний катер типу Island – Drummond
      Патрульний катер типу Island – Drummond / prm.ua

      Катерами типа Island, которые США передали Украине, будут командовать молодые офицеры, которые еще совсем недавно окончили институт ВМС Одесской морской академии.

      Об этом информирует "Думская".

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      Речь идет о старших лейтенантах Дамире Аулине и Богдане Небылице, которые в 2014 году находились в числе тех курсантов, которые отказались присягать на верность российским оккупантам и пели гимн Украины на плацу севастопольской академии.

      Сейчас они командуют малыми бронекатерами типа "Гюрза": Аулин – "Вышгородом", Небылица – "Никополем".


      Дамир Аулин


      Богдан Небылица

      К слову, уже традиционно командирами новых единиц флота назначают лучших выпускников Одесского института ВМС. Так, лейтенанты из "выпуска верных" управляют всеми шестью "Гюрзами" и двумя первыми "Кентаврами".

      Смотрите видео: курсанты в Севастополе отказались присягать на верность России и спели гимн Украины, 2014 год

      Напомним, в конце августа посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что оба государства работают над подписанием соглашения о передаче патрульных катеров класса Island для усиления возможностей Украины в акваториях Черного и Азовского морей.

      В сентябре США передали Украине патрульные катера типа Island – Drummond и Cushing.

      США передали Украине катера типа Island:

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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