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      Офіцери із "випуску вірних": відомо, хто командуватиме переданими США катерами

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      Патрульний катер типу Island – Drummond
      Патрульний катер типу Island – Drummond / prm.ua

      Катерами типу Island, які США передали Україні, будуть командувати молоді офіцери, які ще зовсім недавно закінчив інститут ВМС Одеської морської академії.

      Про це інформує "Думская".

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      Йдеться про старших лейтенантів Даміра Ауліна і Богдана Небилицю, які в 2014 році перебували у числі тих курсантів, які відмовилися присягати на вірність російським окупантам та співали гімн України на плацу севастопольської академії.

      Наразі вони командують малими бронекатерами типу "Гюрза": Аулін – "Вишгородом", Небилиця – "Нікополем".


      Дамір Аулін


      Богдан Небилиця

      До слова, вже традиційно командирами нових одиниць флоту назначають кращих випускників Одеського інституту ВМС. Так, лейтенанти з "випусків вірних" керують усіма шістьома "Гюрзами" і двома першими "Кентаврами".

      Дивіться відео: курсанти у Севастополі відмовились присягати на вірність Росії та заспівали гімн України, 2014 рік

      Нагадаємо, наприкінці серпня посол України у США Валерій Чалий заявив, що обидві держави працюють над підписанням угоди про передачу патрульних катерів класу Island для підсилення спроможностей України в акваторіях Чорного та Азовського морів.

      У вересні США передали Україні патрульні катери типу Island – Drummond та Cushing.

      США передали Україні катери типу Island:

      Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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