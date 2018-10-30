Офіцери із "випуску вірних": відомо, хто командуватиме переданими США катерами

Катерами типу Island, які США передали Україні, будуть командувати молоді офіцери, які ще зовсім недавно закінчив інститут ВМС Одеської морської академії.

Про це інформує "Думская".

Читайте також: Аварія в "Адміралом Кузнєцовим" у Росії: авіаносець зазнав значних пошкоджень

Йдеться про старших лейтенантів Даміра Ауліна і Богдана Небилицю, які в 2014 році перебували у числі тих курсантів, які відмовилися присягати на вірність російським окупантам та співали гімн України на плацу севастопольської академії.

Наразі вони командують малими бронекатерами типу "Гюрза": Аулін – "Вишгородом", Небилиця – "Нікополем".



Дамір Аулін



Богдан Небилиця

До слова, вже традиційно командирами нових одиниць флоту назначають кращих випускників Одеського інституту ВМС. Так, лейтенанти з "випусків вірних" керують усіма шістьома "Гюрзами" і двома першими "Кентаврами".

Дивіться відео: курсанти у Севастополі відмовились присягати на вірність Росії та заспівали гімн України, 2014 рік