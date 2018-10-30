Офіцери із "випуску вірних": відомо, хто командуватиме переданими США катерами
Катерами типу Island, які США передали Україні, будуть командувати молоді офіцери, які ще зовсім недавно закінчив інститут ВМС Одеської морської академії.
Про це інформує "Думская".
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Йдеться про старших лейтенантів Даміра Ауліна і Богдана Небилицю, які в 2014 році перебували у числі тих курсантів, які відмовилися присягати на вірність російським окупантам та співали гімн України на плацу севастопольської академії.
Наразі вони командують малими бронекатерами типу "Гюрза": Аулін – "Вишгородом", Небилиця – "Нікополем".
Дамір Аулін
Богдан Небилиця
До слова, вже традиційно командирами нових одиниць флоту назначають кращих випускників Одеського інституту ВМС. Так, лейтенанти з "випусків вірних" керують усіма шістьома "Гюрзами" і двома першими "Кентаврами".
Дивіться відео: курсанти у Севастополі відмовились присягати на вірність Росії та заспівали гімн України, 2014 рік
Нагадаємо, наприкінці серпня посол України у США Валерій Чалий заявив, що обидві держави працюють над підписанням угоди про передачу патрульних катерів класу Island для підсилення спроможностей України в акваторіях Чорного та Азовського морів.
У вересні США передали Україні патрульні катери типу Island – Drummond та Cushing.
США передали Україні катери типу Island: