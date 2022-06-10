Новость сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Сообщение появилось 10 июня.

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Капитан спецназа ГРУ Кокорин Виталий "Спартак" из Митищ официально денацифицирован и демилитаризован,

– говорится в сообщении.

ВСУ фактически уничтожили бригаду россиян

Генеральный штаб ВСУ 9 июня рассказал, как эффективно украинские защитники и защитницы защищают Украину от российских захватчиков. В частности, герои нанесли существенные потери личному составу 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии центрального военного округа.

На территорию Украины вторглись около 1800 военнослужащих этой бригады . Приблизительно 800 из них – поедут домой в гробах. Если Россия таки решит унести тела своих военных. Кроме того, еще около 400 кафиров ранены.

Данные ГУР

По данным Главного управления разведки, российские захватчики уже не знают, куда девать тела своих военных . Сейчас враг ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники, чтобы хранить трупы. Кроме того, российские захватчики переоборудовали в морг местный мясокомбинат.

По данным разведчиков, в июне в Мелитополь активно свозят трупы российских захватчиков, погибших во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы по состоянию на 10 июня ликвидировали уже 31 900 российских оккупантов . Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1409 единиц,

боевых бронированных машин – 3450 единиц,

артиллерийских систем – 712 единиц,

РСЗО – 222 единицы,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

ПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,

крылатых ракет – 125 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что эти цифры – неокончательны, ведь уточнение данных осложняется активными боевыми действиями.

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