Новину повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Повідомлення з'явилося 10 червня.

Зауважте "В одін конєц": Росія, аби залучити бійців, обіцяє їм гроші та короткотермінові контракти

Капітан спецназу ГРУ Кокорін Віталій "Спартак" із Митищ офіційно денацифікований та демілітаризований,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ фактично знищили бригаду росіян

Генеральний штаб ЗСУ 9 чеервня розповів, як ефективно українські захисники та захисниці захищають Україну від російських загарбників. Зокрема, герої завдали суттєвих втрат особовому складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу.

На теритиорію України вторглися приблизно 1800 військовослужбовців цієї бригади. Приблизно 800 з них –поїдуть додому у трунах. Якщо Росія таки вирішить забрати тіла своїх військових. Окрім того, ще близько 400 окупантів – поранені.