Про це 10 червня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. У відомстві зазначають, що російські окупанти неохоче реагують навіть на підвищену зарплатню.

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ЗСУ завдають втрат ворогу: той, намагається поповнити резерви

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.

Водночас все менше призовників готові служити в армії. Як наслідок – ворожому війську все важче поповнювати підрозділи.

Над проблемою комплектування загарбники, схоже, думали не довго й вирішили вдатися до методів, які використовували раніше. Тобто пообіцяли бійцям сприятливі фінансові умови та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби.

Подібні контракти самі окупанти називають "в одін конєц",

– розповіли у Генштабі.

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