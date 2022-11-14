Официально: ЕС запустил тренировочную миссию для украинских военных

Европейский Союз официально приступил к тренировочной миссии военных Вооруженных Сил Украины. Речь идет об обучении тысяч украинских бойцов.

EUMAM – Миссия помощи Европейского Союза Украине – стартовала 14 ноября. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондентка 24 канала София Трощук.

Заметьте Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, как готовят бойцов ВСУ

Что предполагает новая миссия от Совета ЕС

Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины,

– говорится в сообщении.

Председательство Чехии в Совете Европейского Союза отметило, что решение Совета вступает в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.

Что известно о тренировочной миссии ЕС

14 октября 2022 года главы МИД Евросоюза в Брюсселе одобрили решение создать тренировочную миссию для украинских военных.

Впоследствии стало известно, что EUMAM возглавит польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек. В Польше генерал командует 11 бронекавалерийской дивизией.

Петр Тритек возглавит оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных Сил Украины. В частности, речь идет об обучении личного состава, организации логистики, медицинских учреждений. Кроме того, будет подготовка наших военных на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Бюджет миссии – 106 миллионов евро на 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.

Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии. Кроме этого, будет командование в Брюсселе, которое, вероятнее всего, будет выполнять административные задачи. Детальнее читайте по ссылке.

Смотрите также – мощные учения военных в Эстонии: видео