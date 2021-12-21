Официально: Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов до 9 месяцев

Европейская комиссия 21 декабря решила сократить действие COVID-сертификата для путешествий до 9 месяцев после последней прививки.

Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. Они касаются только поездок между странами.

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Сегодня Комиссия утвердила правила, которые относятся к цифровому COVID-сертификату ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (равно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС,

– говорится в сообщении.

Дополнительную дозу можно получить не раньше, чем через 6 месяцев

Еврокомиссия учла также рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, что дополнительные дозы можно делать не раньше, чем через 6 месяцев после стандартного курса вакцинации.

Сертификат будет действителен в течение дополнительного периода еще на 3 месяца после 6 месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

По словам представителя ЕС, после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку пока нет достаточно данных о продолжительности защиты после дополнительной прививки.

К слову, 9 ноября Украину исключили из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.