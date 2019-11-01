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      Официально: депутатам не будут платить за прогулы без уважительной причины

      1 Читати новину українською
      Депутатам не будут платить за прогулы без уважительной причины
      Депутатам не будут платить за прогулы без уважительной причины / 24 канал

      Вступил в силу закон, который меняет правила регистрации народных избранников. Отныне, если нардеп в течение месяца пропустил более трети голосований или более половины заседаний комитета, то ему не будут выплачивать возмещение, связанное с выполнением депутатских полномочий.

      Прогулы при этом фиксировать станет проще, ведь парламентарии теперь по приходу на работу должны вставлять карту в электронную систему и нажимать кнопку "за". Так станет известно реальное количество депутатов в сессионном зале.

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      Отметим, что их за прогулы будут лишать денег на депутатские полномочия, но зарплату депутатам оставят. Окончательно Верховная Рада одобрила законопроект, который будет лишать нардепов за прогулы депутатских выплат, 16 октября.

      Какие еще наказания хотят ввести для нардепов

      • 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандат, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

      • Кроме того, в Раде планируют штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. В связи с этим проектом закона за голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады.

      Які нардепи найменше голосують у новому парламенті
      Какие нардепы меньше всего голосуют в новом парламенте / инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада
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