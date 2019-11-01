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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Офіційно: депутатам не платитимуть за прогули без поважної причини

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      Депутатам не платитимуть за прогули без поважної причини
      Депутатам не платитимуть за прогули без поважної причини / 24 канал

      Набув чинності закон, який змінює правила реєстрації народних обранців. Відтепер, якщо нардеп протягом місяця пропустив понад третину голосувань або більше половини засідань комітету – то йому не виплачуватимуть відшкодування, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

      Прогули при цьому фіксувати стане простіше, адже парламентарі тепер по приходу на роботу мають вставляти картку в електронну систему і натискати кнопку "за". Так стане відома реальна кількість депутатів у сесійній залі.

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      Зазначимо, що їх через прогули позбавлятимуть грошей на депутатські повноваження, але зарплату депутатам лишать. Остаточно Верховна Рада схвалила законопроєкт, який позбавлятиме нардепів за прогули депутатських виплат, 16 жовтня. 

      Які ще покарання хочуть запровадити для нардепів

      • 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандату, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.

      • Крім того, у Раді планують штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Згідно з цим проєктом закону за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

      Які нардепи найменше голосують у новому парламенті
      Які нардепи найменше голосують у новому парламенті / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство
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