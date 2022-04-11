Официальные результаты выборов во Франции: посчитали 97% голосов: Макрон и Ле Пен во втором туре

Экзит-поллы обнародовали официальные результаты первого тура выборов президента Франции. Во втором туре будут соревноваться Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Нынешний президент страны лидирует, поскольку имеет немного больше 3% преимущества. Это не окончательный, но близкий к финальному результат, поскольку подсчитали уже 97% голосов.

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Сколько голосов получили лидеры гонки

Результаты, которые обнародовало МВД Франции, свидетельствуют, что за Макрона проголосовали примерно 9,5 миллиона человек – 20,21% избирателей. ​

Зато его основная конкурентка получила приверженность более 8 миллионов человек, что составляет 17,14% избирателей. Второй тур выборов состоится 24 апреля.

Результаты подсчета 97% голосов первого тура / Таблица МВД Франции

Что раньше показывали соцопросы

Недавнее социологическое исследование показало другие перспективы для кандидатов. Однако результаты были близки к тому, как проголосовали французы. Тогда говорили, что Макрон может получить 26% голосов, а вот Ле Пен обещали – 22%.

Стоит упомянуть, что до середины марта нынешний президент Франции уверенно лидировал. Однако за несколько недель разрыв сократился и прогнозы аналитиков изменились.

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