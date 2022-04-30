Офис генпрокурора объявил подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву
Источник:Офис Генпрокурора
Офис генерального прокурора объявил подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Он обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.
По данным следствия, Николай Патрушев на внеочередном заседании 21 февраля 2022 публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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Секретарь Совета безопасности России сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины),
– сообщили в Генпрокуратуре.
Патрушев входит в узкий круг людей Путина
Заметим, что в офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза России бессменно занимает Николай Патрушев.
Его еще называют "серым кардиналом". Патрушев входит в узкий круг доверенных людей Путина.
К слову, журналисты Bloomberg выяснили, что решение о нападении на Украину в феврале 2022 года Путин решал в узком кругу так называемых политических "ястребов", в число которых, собственно, и входит Патрушев. Также министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Подозрение в посягательстве на территориальную целостность
- Предварительно Офис генпрокурора уже сообщил о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины главе и 418 депутатам Госдумы России. Они поддержали постановление с обращением к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимыми российскими образованиями "ЛНР" и "ДНР".
- Напомним, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, 21 февраля, Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал соответствующие указы.
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