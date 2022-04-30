Офис генпрокурора объявил подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву

Офис генерального прокурора объявил подозрение секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Он обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.

По данным следствия, Николай Патрушев на внеочередном заседании 21 февраля 2022 публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Секретарь Совета безопасности России сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины),

– сообщили в Генпрокуратуре.

Патрушев входит в узкий круг людей Путина

Заметим, что в офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза России бессменно занимает Николай Патрушев.

Его еще называют "серым кардиналом". Патрушев входит в узкий круг доверенных людей Путина.

К слову, журналисты Bloomberg выяснили, что решение о нападении на Украину в феврале 2022 года Путин решал в узком кругу так называемых политических "ястребов", в число которых, собственно, и входит Патрушев. Также министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Подозрение в посягательстве на территориальную целостность

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