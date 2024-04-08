Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за сообщения о попытке вручить повестку журналистке “Следствие.Инфо”. Ведомство сообщило об этом днем, 8 апреля.

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Злоупотребление полномочиями

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство из-за инцидента с журналистом.

В связи с инцидентом, имевшим место во время вручения повестки журналисту "Следствие. Инфо", Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРГР,

– говорится в сообщении ведомства.

Также сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Дело открыли по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов сотрудниками Службы безопасности Украины и территориального центра комплектования.

Что этому предшествовало: главное