В Кировоградской области прокуроры сообщили о подозрении 22 должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям коммунальных и государственных учреждений. Они причастны к растрате бюджетных средств и злоупотреблению служебным положением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Что известно о массовых подозрениях на Кировоградщине?

Работники Кировоградской областной прокуратуры по результатам досудебных расследований в ряде уголовных производств сообщили о подозрении 22 должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям коммунальных и государственных учреждений. Подозреваемые причастны к растрате бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, а также незаконной добычи полезных ископаемых.

Руслан Кравченко подчеркнул, что общие убытки составляют 102,675 миллиона гривен.

Прокуроры сообщили о подозрениях злоумышленникам: смотрите фото Офиса генпрокурора

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Подозрения за незаконную добычу песка:

Депутат Кировоградского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, руководитель и главный инженер связанного ООО, а также директор частного предприятия незаконно добыли 34 тысяч тонн песка.

Директор предприятия Первозвановского сельсовета 16 тысяч тонн.

Подозрения за сделки с землей:

Бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра – незаконная передача 234 гектаров сельхозземель.

Госрегистратор ЦНАП Онуфриевского поселкового совета – незаконно перерегистрировал 230 гектаров.

Бывший регистратор и начальник отдела ЦПАУ – завладели 7 гектарами.

Подозрения за махинации с закупками и продажами:

Начальник управления транспорта Кропивницкого горсовета и директор КП – закупки автобусов по завышенным ценам.

Заместитель Новоукраинского городского головы и начальник отдела – злоупотребления при закупке источников питания.

Бывший и.о. директора госпредприятия – продажа пшеницы по заниженной стоимости.

Экс-глава областной психиатрической больницы – злоупотребления при проведении ремонтов.

Заместитель начальника департамента ОВА – подписал акты по реконструкции лицея, зная, что работы не выполнены.

Подозрения за завладение бюджетными средствами:

Начальник управления Светловодского горсовета, его заместитель, инспектор технадзора и трое работников подрядной организации – организовали преступную группу и украли средства на ремонте дороги.

Депутат-руководитель КП – безосновательно начислил себе премии.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Кировоградской областной прокуратуры и Специализированной экологической прокуратуры во взаимодействии с ГУНП, УСБУ и УСР в Кировоградской области.