Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителям вузов Российского Союза ректоров

17 марта 2022 , 22:02
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Офис Генпрокурора Украины

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семи ректорам высших учебных заведений России.

Их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

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Среди подозреваемых руководители:

  • Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова,
  • Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова,
  • Российского национального опытного медицинского университета имени Пирогова,
  • Башкирского государственного медицинского университета,
  • Тверского государственного медицинского университета,
  • Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова,
  • медицинского института "Русского университета дружбы народов".

В Офисе генпрокурора отметили, что 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского Союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей высших учебных заведений в поддержку войны в Украине. Аналогичные публичные призывы к продолжению преступных действий армии агрессора были размещены и на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.

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Автор: Альона Захарова