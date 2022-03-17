Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителям вузов Российского Союза ректоров
17 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора Украины
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семи ректорам высших учебных заведений России.
Их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.
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Среди подозреваемых руководители:
- Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова,
- Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова,
- Российского национального опытного медицинского университета имени Пирогова,
- Башкирского государственного медицинского университета,
- Тверского государственного медицинского университета,
- Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова,
- медицинского института "Русского университета дружбы народов".
В Офисе генпрокурора отметили, что 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского Союза ректоров обнародовали обращение почти 300 руководителей высших учебных заведений в поддержку войны в Украине. Аналогичные публичные призывы к продолжению преступных действий армии агрессора были размещены и на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.
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