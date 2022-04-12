Офис-отель и шиншилла-переселенка: как Львов объединил ИТ-братство во время войны

Еще месяц назад каждый из нас воспринимал офис как место, где можно поработать, пообщаться с коллегами, принять участие в тимбилдинге или (между нами говоря) сбежать на несколько часов от детей, которые обучались дома. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Жизнь перевернулась за считанные часы

24 февраля мы оказались в новой реальности. Российская Федерация совершила нападение на Украину и навсегда изменила каждого из нас.

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Миллионы людей оказались в опасности, тысячи из них потеряли дом. Львов стал едва ли не единственной относительно безопасной координатой, на которую ориентировались жители восточных и центральных регионов Украины. Только за десять дней войны Львовщина стала прибежищем для 200 тысяч человек.

Мы в GlobalLogic уже эвакуировали из опасных регионов примерно 4 тысячи специалистов. Так, традиционный Львовский офис компании превратился в Координационный хаб, который специалисты между собой начали называть Grand Hotel GlobalLogic. Как украинские IT-сфера пережила первые дни войны и чего ожидать от завтра – об этом расскажу в материале далее.



Львов приютил более 400 семей украинских ІТ-специалистов после начала войны / Фото Игоря Костива

История об эвакуации 400 семей и одной шиншиллы

Более 10 лет у нашей компании есть Business Continuity Plan – план действий на случай опасности. Он – о людях и для людей, потому что самая главная ценность – специалисты.

Полномасштабное вторжение России озадачило каждого из нас, потому что, как оказалось, к этому на 100% никто не был готов. 24 февраля Львов проснулся от войны – мы не слышали взрывов, однако получили сотни сообщений от друзей, родных и коллег: "Началось".

Тогда весь наш офис оперативно собрался и взял на себя координационную работу – нам было важно максимально быстро привезти всех из Харькова, Киева и Николаева сюда. Мы готовились к различным возможным сценариям, а потому разрабатывали планы эвакуации специалистов.

В частности, была заблаговременная договоренность с автоперевозчиками, которые уже в первый день начали вывозить наших инженеров в более безопасные локации. За каждым из них была семья, поэтому, конечно же, мы помогали эвакуироваться семьями. Кое-кто из инженеров переезжал даже с домашними любимцами – котами, собаками и даже шиншиллой. Так, в течение первого дня войны было перевезено примерно 400 семей.

В нашем львовском офисе мы организовали круглосуточный координационный хаб, который до сих пор остается прибежищем для некоторых инженеров. Сегодня офис – это больше, чем просто физическая локация.

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Наша команда помогала всем коллегам, которые эвакуировались из "горячих точек", с поиском жилья. Но только за первые три дня во Львов приехало более 70 тысяч человек – ожидаемо, найти комнату или квартиру стало задачей со звездочкой. Поэтому мы обустроили ночевку в офисе и все при необходимости могли остаться в нем.

Там есть место для сна, отдельная комната для животных, а также душевая с кухней. 25 февраля в импровизированном "отеле" осталось рекордное количество людей за все время. Всего через Львовскую локацию за буквально несколько дней прошло примерно 2 тысячи человек. Большое количество инженеров впервые увидели друг друга воочию.

Убежден, что после победы Украины нам будет легче объединять людей, потому что по-своему тяжелые дороги каждого из нас пересеклись во Львове – месте, где можно было найти не только убежище, но и поддержку.

При любых проблемах звони в hotline

Еще одним инструментом, который помогал нам держать руку на пульсе, стал внутренний hotline – круглосуточная горячая линия, через которую инженеры могли связаться с координационным хабом. Все работало, как часы. Поражало желание специалистов из относительно безопасных регионов помочь тем, кто находился в состоянии растерянности. Каждый знал, что есть работа, которую надо сделать, и есть люди, которым надо помочь.

В первый день на hotline поступило рекордное количество звонков. Все искали временное пристанище, нуждались в поддержке и человеческом "Все буде добре". Впоследствии ситуация стабилизировалась. Основная часть специалистов добралась в относительно безопасные локации, и теперь hotline перешел в привычный формат работы.



Львовский офис компании превратился в импровизированный отель, где поселились ІТ-специалисты из разных уголков Украины / Фото Игоря Костива

Что будет в западных регионах Украины завтра

Если месяц назад в западных регионах было примерно 2,2 тысяч инженеров компании, то сегодня эта цифра выросла в несколько раз. С начала войны сюда направлялось почти 4 тысячи специалистов в целом. Сейчас здесь сосредоточено более 6 тысяч инженеров компании.

Конечно, не все из них посещают офис. Еще в 2019 году офисы ни одной из компаний не были рассчитаны на большое количество людей. COVID-19 убедил в том, что для эффективного выполнения задач не обязательно находиться в офисе, поэтому большинство инженеров еще тогда начала выполняли задачи удаленно. Также мы переместили несколько тонн специального оборудования для работы со специфическими проектами.

Буквально за месяц вся IT-отрасль страны сосредоточилась в западных областях. Индустрия информационных технологий продолжила работать и обслуживать клиентов.

В прошлом году ІТ-сектор принес в экономику нашей страны почти $7 миллиардов экспортной выручки, уплатил 23 миллиарда гривен налогов. Это была существенная поддержка экономики, создание большого количества рабочих мест, поддержания платежного баланса страны в прошлом году.

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Для того, чтобы понять, насколько сильно эти цифры влияют на поступление валюты в страну, можно сравнить поступления от IT-специалистов с другими источниками притока денег в страну.

Так, например, согласно данным Гостаможни, экспорт украинского машиностроения в течение 2021 года принес экономике Украины $ 6,1 миллиарда. При этом учитывая существенные риски для отраслей сельского хозяйства и металлургии, которые несет война, в этом году значение ІТ в экономике Украины будет еще больше.

В отличие от крупных заводов и сельскохозяйственных угодий, ІТ может эффективно работать даже в текущем состоянии, главное – создать для этого определенные условия. Для нас, как и для всей Украины, важно, чтобы консультанты продолжали предоставлять сервис в дальнейшем. Поэтому мы делаем для этого все возможное и невозможное.

Война в Украине заставила нас подстроиться под тревожную современность. И каждый справился с этой задачей на "отлично". Мы не можем спрогнозировать наше "завтра", но мы уверены в том, что завтра мы будем вместе. Завтра будет взаимопомощь, поддержка, будет желание работать и вносить вклад в будущее страны. И, конечно же, завтра будет наша победа.

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