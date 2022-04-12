Життя переверенулося за лічені години

24 лютого ми опинилися в новій реальності. Російська Федерація здійснила напад на Україну й назавжди змінила кожного з нас.

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Мільйони людей опинилися в небезпеці, тисячі з них втратили домівку. Львів став чи не єдиною відносно безпечною координатою, на яку орієнтувалися жителі східних та центральних регіонів України. Лише за десять днів війни Львівщина стала прихистком для 200 тисяч людей.

Ми в GlobalLogic вже евакуювали з небезпечних регіонів приблизно 4 тисячі спеціалістів. Так, традиційний львівський офіс компанії перетворився на координаційний хаб, який спеціалісти між собою почали називати Grand Hotel GlobalLogic. Як українська IT-сфера пережила перші дні війни та чого очікувати від завтра – про це розповім у матеріалі далі.



Львів став прихистком для 400 родин українських ІТ-фахівців після початку війни / Фото Ігоря Костіва

Історія про евакуацію 400 сімей та однієї шиншили

Понад 10 років наша компанія має Business Continuity Plan – план дій на випадок небезпеки. Він – про людей і для людей, бо найголовніша цінність – спеціалісти.

Повномасштабне вторгнення Росії спантеличило кожного з нас, бо, як виявилося, до цього на 100% ніхто не був готовий. 24 лютого Львів прокинувся від війни – ми не чули вибухів, проте отримали сотні повідомлень від друзів, рідних і колег: "Почалося".

Тоді весь наш офіс оперативно зібрався та взяв на себе координаційну роботу – нам було важливо максимально швидко привезти всіх із Харкова, Києва та Миколаєва сюди. Ми готувалися до різних можливих сценаріїв, а тому розробляли плани евакуації спеціалістів.

Зокрема, мали завчасну домовленість з автоперевізниками, які вже у перший день почали вивозити наших інженерів у більш безпечні локації. За кожним із них була родина, тому, звісно ж, ми допомагали евакуюватися сім'ями. Дехто з інженерів переїжджав навіть із домашніми улюбленцями – котами, собаками й навіть шиншилою. Так, упродовж першого дня війни було перевезено приблизно 400 родин.

У нашому львівському офісі ми організували цілодобовий координаційний хаб, який досі залишається прихистком для деяких інженерів. Сьогодні офіс – це більше, ніж просто фізична локація.

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Наша команда допомагала всім колегам, які евакуювались з "гарячих точок", з пошуком житла. Але лише за перші три дні до Львова приїхало понад 70 тисяч людей – очікувано, знайти кімнату або квартиру стало завданням із зірочкою. Тому ми облаштували ночівлю в офісі та всі за потреби могли залишитися в ньому.

Там є місце для сну, окрема кімната для тварин, а також душова з кухнею. 25 лютого в імпровізованому "готелі" залишилася рекордна кількість людей за весь час. Загалом через львівську локацію за буквально декілька днів пройшло приблизно 2 тисячі людей. Велика кількість інженерів вперше побачила один одного на власні очі.

Переконаний, що після перемоги України нам буде легше об'єднувати людей, бо по-своєму тяжкі дороги кожного з нас перетнулися у Львові – місці, де можна було знайти не лише прихисток, а й підтримку.

За будь-яких проблем телефонуй в hotline

Ще одним інструментом, який допомагав нам тримати руку на пульсі, став внутрішній hotline – цілодобова гаряча лінія, через яку інженери могли зв'язатися з координаційним хабом. Все працювало, як годинник. Вражало бажання спеціалістів із відносно безпечних регіонів допомогти тим, хто перебував у стані розгубленості. Кожен знав, що є робота, яку треба зробити, та є люди, яким треба допомогти.

У перший день на hotline надійшла рекордна кількість дзвінків. Всі шукали тимчасовий прихисток, потребували підтримки та людського "все буде добре". Згодом ситуація стабілізувалася. Основна частина спеціалістів дісталася у відносно безпечні локації, й тепер hotline перейшов у звичний формат роботи.



Львівський офіс компанії перетворився на імпровізований готель, де оселилися ІТ-фахівці з різних куточків України / Фото Ігоря Костіва

Що буде в західних регіонах України завтра

Якщо місяць тому в західних регіонах було приблизно 2,2 тисяч інженерів компанії, то сьогодні ця цифра зросла в декілька разів. З початку війни сюди релокувалося майже 4 тисячі спеціалістів загалом. Наразі тут зосереджено понад 6 тисяч інженерів компанії.

Звісно, не всі з них відвідують офіс. Ще у 2019 році офіси жодної з компаній не були розраховані на велику кількість людей. COVID-19 переконав у тому, що для ефективного виконання завдань не обов'язково перебувати в офісі, тому більшість інженерів ще тоді почала виконували задачі віддалено. Також ми перемістили декілька тонн спеціального обладнання для роботи зі специфічними проєктами.

Буквально за місяць вся IT-галузь країни зосередилася в західних областях. Індустрія інформаційних технологій продовжила працювати й обслуговувати клієнтів.

Минулого року ІТ-сектор приніс в економіку нашої країни майже $7 мільярдів експортної виручки, сплатив 23 мільярди гривень податків. Це була суттєва підтримка економіки, створення великої кількості робочих місць, підтримки платіжного балансу країни минулого року.

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Для того, щоб зрозуміти, наскільки сильно ці цифри впливають на надходження валюти в країну, можна порівняти надходження від IT-спеціалістів з іншими джерелами припливу грошей у країну.

Так, наприклад, згідно з даними Держмитниці, експорт українського машинобудування упродовж 2021 року приніс економіці України $ 6,1 мільярда. При цьому з огляду на суттєві ризики для галузей сільського господарства та металургії, які несе війна, цього року значення ІТ в економіці України буде ще більше.

На відміну від великих заводів та сільськогосподарських угідь, ІТ може ефективно працювати навіть у поточному стані, головне – створити для цього певні умови. Для нас, як і для всієї України, важливо, щоб консультанти продовжували надавати сервіс надалі. Тому ми робимо для цього все можливе й неможливе.

Війна в Україні змусила нас підлаштуватися під тривожну сучасність. І кожен впорався з цим завданням на "відмінно". Ми не можемо спрогнозувати наше "завтра", але ми впевнені в тому, що завтра ми будемо разом. Завтра буде взаємодопомога, підтримка, буде бажання працювати й робити внесок у майбутнє країни. І, звісно ж, завтра буде наша перемога.

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