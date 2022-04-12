Як російські нацисти "поділили" Україну

Отже, всі ви знаєте про концепцію "геноцида українців Сергейцева", що була не так давно опублікована провідним російським виданням.

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Сергейцев тут цікавий не лише як автор, але і як той, хто вигадав 2004 року концепцію "3-х сортів українців". Тоді це була суто політтехнологічна штука, покликана налякати українців.

Але було б дивно, якби Сергейцев (та його "господарі") забули цю концепцію "трьох сортів". Я думаю, що поведінка окупантів на Київщині та Чернігівщині – це якраз відображення цієї концепції.



Російські пропагандисти пропонували поділити українців на 3 сорти і з кожною групою розправлятися по-різному / Фото з фейсбуку Петра Олещука

Сценарій пекла від Кремля

У випадку Київщини, Чернігівщини та Сумщини окупант вдерся та територію "України-2". Схоже, у цьому випадку для них передбачене: повний грабунок населення, необмежений терор щодо цивільних, максимальне винищення чоловіків призовного віку, максимальні руйнації.

Відмінності з "Україною-3" очевидні. Мова про те, що російська пропагада називала ранше "Південний схід". Тут, очевидно, (окупантам – 24 канал) треба винищити лише "активістів" та "учасників АТО".

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Щодо інших – просто стандарний набір кац*пської присутності: зґвалтування, пограбування, викрадення усього, що можна. Інші просто мають стати рабами. Рабів просто так вбивати не треба.

Страшно подумати, що за "планом" чекало на "Україну-1". Там, мабуть, кожне село мало б стати "Хатинню", і всіх мали б убити.

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