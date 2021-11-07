Офис Президента до сих пор не подтверждает наращивание российских войск возле границ Украины

Ранее авторитетные американские СМИ заявляли, что Россия снова якобы наращивает количество военных вблизи украинских границ. Однако Украина не имеет подтверждения этой информации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, такие сообщения американских СМИ являются элементами психологического или пропагандистского давления.

Важно Российские наемники убили защитника Украины, 2 военных – ранены

В то же время Минобороны не может подтвердить, что на границах вблизи Украины действительно наблюдается сосредоточение российских войск больше нормального уровня.

Остается открытым вопрос, Зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но Офис Президента на данный момент не имеет никакой утвердительной информации,

– рассказал Никифоров.

Он сообщил, что недавно на селекторном совещании Владимира Зеленского выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

Что этому предшествовало

Авторитетное американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью о якобы угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники возле границ Украины. В статье также говорилось, что действующие маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Впоследствии американское издание Politico опубликовало новые спутниковые фотографии, которые, по его данным, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова накапливает войска и военную технику на границе с Украиной.