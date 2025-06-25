Офис Президента обнародовал фото со встречи Трампа и Зеленского

В среду, 25 июня, в Гааге состоялся саммит НАТО. После на его полях состоялся разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фото со встречи обнародовал Офис Президента Украины, передает 24 Канал. На ней присутствовали делегации и переводчики с обеих сторон. Смотрите также Длилась вдвое дольше, чем планировалось: интересные детали встречи Трампа и Зеленского Что известно о встрече По информации советника президента Дмитрия Литвина, разговор Трампа и Зеленского длился 50 минут. Встреча Зеленского и Трампа: смотрите фото