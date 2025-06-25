25 июня, 18:38
Офис Президента обнародовал фото со встречи Трампа и Зеленского
В среду, 25 июня, в Гааге состоялся саммит НАТО. После на его полях состоялся разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Фото со встречи обнародовал Офис Президента Украины, передает 24 Канал. На ней присутствовали делегации и переводчики с обеих сторон.
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Что известно о встрече
По информации советника президента Дмитрия Литвина, разговор Трампа и Зеленского длился 50 минут.
Встреча Зеленского и Трампа: смотрите фото