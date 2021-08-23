Офис Президента опубликовал декларацию Крымской платформы: полный текст

В Киеве 23 августа стартовал саммит Крымской платформы. Участники международного события приняли открытую декларацию.

Полный текст декларации обнародовали на сайте Президента Украины. Согласно тексту документа, подписанты руководствовались принципами международного права, в частности правам человека и гуманитарным правом.

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Подписанты отметили, что признают суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Они отметили, что продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности.

Что осудили участники Крымской платформы

Системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод в Крыму – право на мирные собрания, свободу взглядов, религии и убеждений. Продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе.

Кроме этого – препятствование правам и свободам судоходства, осуществляемой в соответствии с международным правом – прохождение судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно. Переселение российских граждан в Крым.

Что решили на саммите

Создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и Севастополя. Продолжать непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. Рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении России.



Декларация Крымской платформы открыта для присоединения / Фото Офиса Президента

Противостоять новым вызовам и гибридным угрозам. Повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок. Призвать Россию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других норм и прекратить нарушения прав человека.

Добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам. Предоставить возможность этническим и религиозным общинам полуострова развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции. Использовать механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией.

Украине также могут оказать поддержку экономических, инфраструктурных и экологических проектов для областей на границе с оккупированным Крымом. Среди министерств стран-участниц платформы создадут сеть быстрой коммуникации для координации действий по полуострова.

Выводы участников Крымской платформы

Введение совместных дипломатических усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины. Непризнание изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя. Неприемлемости попыток России легитимизировать временную оккупацию и неправомерный захват полуострова. Поддержание давления на Россию для прекращения оккупации Крыма и Севастополя. Создание Украиной Национального офиса и Международной экспертной сети Крымской платформы.

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Участники саммита также ожидают возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины и восстановления прав и свобод жителей полуострова. Россию призвали к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы.

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