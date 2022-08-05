Тарас Чмут рассказал, чем будет заниматься американский офис "Вернись живым"

Фонд "Вернись живым" планирует открытие своего представительства в США. Офис необходим для более эффективного использования американских средств для помощи ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал директор фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут. Он также отметил, что фонд – это не только волонтерская организация, это еще и аналитический центр, занимающийся лоббизмом и позиционированием Украины в мире.

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Офис в США для эффективного использования американских средств

Тарас Чмут отметил, что открытие представительства фонда в США необходимо, с одной стороны, для более эффективного использования американских средств на компетентную помощь ВСУ. С другой стороны, она необходима для того, чтобы американцы лучше понимали украинский контекст и украинскую проблематику.

Их информационное пространство, их лоббистские круги, к сожалению, достаточно насыщены россиянами или пророссийской позицией. И это то, куда нужно вкладываться гражданскому обществу, чтобы доносить, что действительно происходит в Украине, и почему нам нужна американская помощь,

– отметил директор фонда "Вернись живым".

Он также подчеркнул, что американская помощь применяется во всю и не разворовывается. Может быть, она теряется в боях, но это война, без потерь не обойтись.

Темпы помощи США тормозятся

Военный эксперт также рассказал, что темпы помощи США в Украине тормозятся в политической плоскости. Американцы не всегда правильно понимают нашу специфику. Это также связано и с ложным информированием американцев.

Например, мы не можем овладеть F-16, потому что наши аэродромы уничтожены. Это неправда. Ни один из наших аэродромов не уничтожен. Часть из них оккупирована, как Мелитополь или Мариуполь. Но все остальные работают и они готовы принимать авиацию. Просто почему-то на Западе считают, что они уничтожены,

– рассказал Тарас Чмут.

По словам директора фонда, только живое общение с американцами, с помощью конкретных фото, военных переводит разговор в другую плоскость. Тогда появляется больше поддержки, и помощь становится осознанной и осмысленной.

Тарас Чмут рассказал о сотрудничестве фонда "Вернись живым" с Bayraktar и открытии офиса в США: смотрите видео

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