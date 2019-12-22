Офис Зеленского в 2019 обошелся украинцам дороже, чем Администрация Порошенко
Расходы из государственного бюджета в 2019 году на содержание Офиса Президента Владимира Зеленского за 5 месяцев работы оказались на 27 миллионов гривен больше, чем расходы Администрации предшественника – Петра Порошенко – за первые 5 месяцев этого же года.
Государственная казначейская служба опубликовала на официальном сайте очередной месячный отчет по расходам в 2019 году.
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Отчеты "О выполнении Государственного бюджета Украины о расходах на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины" показали:
- За первые 5 месяцев 2019 Администрация Порошенко использовала 325,3 миллиона гривен.
Аналогичный отчет, включавший период с января по октябрь 2019 показал сумму расходов в 678,4 миллиона гривен.
- Итак, за следующие 5 месяцев Офис Зеленского потратил 353,1 миллиона гривен (Владимир Зеленский принял присягу президента в конце мая 2019).
Таким образом, администрация Зеленского, что была переименована в Офис Президента, потратила на 27,8 миллиона больше.
Расходы с января по май 2019 / Отчет Государственной казначейской службы
Расходы с января по октябрь 2019 / Отчет Государственной казначейской службы
Интересно, что перед президентскими выборами тогда еще кандидат Владимир Зеленский неоднократно говорил, что намерен уменьшить расходы на обслуживание государства. "Мы очень хотим сократить Администрацию Президента", – также убеждал Зеленский.
В проект бюджета на 2020 год расходы на Офис Президента также заложены выше на почти 40 миллионов гривен, чем были в бюджете за 2019 год.
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