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      Офис Зеленского в 2019 обошелся украинцам дороже, чем Администрация Порошенко

      19 Читати новину українською
      Офис Президента потратил в 2019 году больше денег, чем Администрация / Коллаж 24 канала

      Расходы из государственного бюджета в 2019 году на содержание Офиса Президента Владимира Зеленского за 5 месяцев работы оказались на 27 миллионов гривен больше, чем расходы Администрации предшественника – Петра Порошенко – за первые 5 месяцев этого же года.

      Государственная казначейская служба опубликовала на официальном сайте очередной месячный отчет по расходам в 2019 году.

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      Отчеты "О выполнении Государственного бюджета Украины о расходах на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины" показали:

      •  За первые 5 месяцев 2019 Администрация Порошенко использовала 325,3 миллиона гривен.

      Аналогичный отчет, включавший период с января по октябрь 2019 показал сумму расходов в 678,4 миллиона гривен.

      • Итак, за следующие 5 месяцев Офис Зеленского потратил 353,1 миллиона гривен (Владимир Зеленский принял присягу президента в конце мая 2019).

      Таким образом, администрация Зеленского, что была переименована в Офис Президента, потратила на 27,8 миллиона больше.


      Расходы с января по май 2019 / Отчет Государственной казначейской службы


      Расходы с января по октябрь 2019 / Отчет Государственной казначейской службы

      Интересно, что перед президентскими выборами тогда еще кандидат Владимир Зеленский неоднократно говорил, что намерен уменьшить расходы на обслуживание государства. "Мы очень хотим сократить Администрацию Президента", – также убеждал Зеленский.

      В проект бюджета на 2020 год расходы на Офис Президента также заложены выше на почти 40 миллионов гривен, чем были в бюджете за 2019 год.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Бюджет-2019 Президент Украины Офіс Президента Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украины
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